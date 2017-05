Fazekas: a világon a szegénység és éhínség leküzdése a következő évek egyik legfontosabb feladata

Fazekas Sándor ismertette, mintegy 795 millió ember éhezik a Földön, és gyermekek milliói nem jutnak hozzá tiszta édesvízhez, és egészséges táplálékhoz. Ezért is fontos, hogy a konzultáció programjában szerepel a kistermelők és családi gazdaságok támogatása, valamint a nemzetközi élelmiszerbiztonsági és minőségi követelmények összehangolása, melyekre Magyarország is nagy figyelmet fordít – mondta a miniszter.

Felhívta a figyelmet: egy 2007-ben kötött megállapodás keretében, erőforrásaihoz mérten Magyarország is igyekszik hozzájárulni a fejlődő országok élelmezésbiztonságának megteremtéséhez. Így például a magyar kormány 2008 óta 36 fejlődő országból érkező 250 ösztöndíjas részére biztosította a lehetőséget, hogy magyar agráregyetemeken szerezzen mester diplomát.

Jelezte: a magyar mezőgazdasági fejlesztéspolitika prioritásai között szerepel a fenntartható mezőgazdaság és az élelmezésbiztonság megvalósítása a Nyugat-Balkán, valamint Közép-Ázsia (az egykori FÁK) országaiban. Ezért a magyar kormány ezen térségekben számos FAO fejlesztési projektet finanszíroz. Emellett Magyarország támogatja a FAO agroökológia népszerűsítésére irányuló törekvéseit. Ezek a célkitűzések ugyanis összhangban állnak a fenntartható fejlesztési célokkal, különösen a fenntartható mezőgazdaságra, a biodiverzitás megőrzésére, az erőforrások fenntartható felhasználására és a vidéki foglalkoztatásra vonatkozó elképzelésekkel – emelte ki Fazekas Sándor.

Vladimir Rakhmanin, a FAO főigazgató-helyettese, európai és közép-ázsiai regionális képviselője arról beszélt, hogy a siker érdekében össze kell hangolni a regionális tevékenységet, főként két regionális kezdeményezés támogatására: a családi gazdaságok segítésére, valamint a mezőgazdasági és az élelmiszertermelés széleskörű, átfogó támogatására. Szem előtt kell tartani ugyanakkor, hogy minden ország a számára legmegfelelőbb, legszükségesebb segítséget kapja, figyelembe véve a klímaváltozáshoz való legjobb adaptációt is, ezért a tanácskozás napirendje ugyan igen zsúfolt és feszítettet, de lehetőséget ad a kötetlen véleménycserére – mondta a FAO regionális képviselője.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA