Fazekas Krisztián festő, grafikus kiállítása Kisvárdán

Magyar Kultúra Napja ünnepi programjai, a különböző rendezvények, megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyai és szellemi értékeinket.

Alkotni, alkotni, alkotni…

A kiállítást megnyitó Fazekas László a TICCE elnöke, röviden ismertette Fazekas Krisztián munkásságát.

– Fazekas Krisztián 1989. október 8–án született Királyhelmecen. Már gyerekkorában kiderült, hogy az átlagosnál jobban rajzol. A helyi művészeti alapiskola rajztagozatán sajátította el a rajz és a festészet alapjait. A TICCE–ben14 évesen már egyenrangú taggá fogadták–avatták. Tudatosan kereste a festőművészek társaságát, és hamar rájött, hogy sokat tanulhat tőlük. Már gyermekként több nemzetközi alkotótáborban is részt vett. A művészeti középiskola reklámgrafika szakának elvégzése után a jelenlegi Kassai RCM –benn tovább is adhatja gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, azt, amit a világon a legjobban szeret a rajz és a festészet rejtelmeit azoknak, akikben megvan az erre való képesség és készség. 2011–benn az a megtiszteltetés érte, hogy részt vehetett Luxemburgban egy 8 állam részvételével megrendezett nemzetközi kulturális találkozón, ami szintén a művészet jegyében telt el. Első önálló kiállítása 2005–benn került megrendezésre. 2010–benn már külföldön is bemutatkozott a nagyközönség előtt. A 2014–től megrendezet vers felolvasó estén is megtekinthetők az alkotásai, amelyek az édes anya, –Fazekas Valéria– verseit kíserték a nagy közönség előtt.

–Mik tervei a jövőre nézve? – kérdeztük Fazekas Krisztiántól.

–Rövid volt a válasza „alkotni, alkotni, alkotni – mondta a fiatal képzőművész.

A kisvárdai kiállítás megnyitóján közreműködött a királyhelmeci zeneiskola növendéke, Dubik Szonja Antoniette, aki szépen csengő magyar énekével adta elő a Kistárkányba két úton kell bemenni, valamint a Kövesdi szőlő tetejébe című dalokat. Balogh István a zeneiskola tanára, gitáron, Tachal: Párizsi keringőjét, majd zongorán, Chopin Forradalmi etűdjét adta elő.

A tárlaton 46, különböző technikával készült alkotás tekinthető meg február 19–ig.

– Vincze Péter –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA