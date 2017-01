Fegyver a civilek kezébe?

A magyar szabályozás valóban szigorúbb a környező országokhoz képest, de én nem vagyok híve a fegyvertartás liberalizálásának – osztotta meg gondolatait lapunk kérdésére válaszolva Gönczi András, a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület társadalmi elnöke. Több évtizede „fegyverforgató”, azaz foglalkozik sportlövészettel, így pontosan tudja, milyen fontos, hogy akinek fegyvert adnak a kezébe, annak egy sor feltételnek meg kell felelnie. A pszichikai és fizikai alkalmasság komoly vizsgálatokkal állapítható meg, s egy elhivatott sportlövő is csak megszerzett minősítéssel érheti el, hogy saját fegyvert vásárolhasson és tarthasson – folyamatosan ellenőrzött körülmények között.

– Az utóbbi időben a bizalmas, illetve fokozott veszélynek kitett munkakörökkel járó fegyvertartást is szigorították, amivel egyetértek. Abból kevésbé származhat baj, ha kevés fegyver forog magánemberek, kvázi civilek kezében – véli Gönczi András, aki a fegyverek beszerzésének illegális módjával szemben sokkal erőteljesebb fellépést tart indokoltnak. A vadászfegyverek tartásának hazai szabályozása is kellő rendet tart, a vadászbalesetek oka minden esetben emberi figyelmetlenség, mulasztás. A lőfegyverek kérdésében, úgy nagy általánosságban kár a tengerentúli példákat felhozni, az egy más világ, amely a több évszázados gyakorlatában is erősen megosztott – érzékelteti a téma súlyosságát Gönczi András.

Társasházban inkább ne!

– Nem ugrott meg a kereslet, 10–20 százalékosra becsülhető a forgalom növekedése az önvédelmi jellegű eszközök, köztük a fegyverek vásárlásában – jellemzi az elmúlt mintegy másfél évet Holecskó János, a nyíregyházi Airsoftgun.hu fegyverszaküzlet vezetője. – A migránsválság kirobbanásakor, úgy bő másfél éve sokkal többen tértek be a boltba, de ez hamar lecsengett. Amíg volt menekülttábor Debrecenben, onnan is jöttek át ide vevők, illetve rendeltek interneten – utal a veszélyérzetre és következményeire Holecskó János.

Érdekes képet fest a vevők köre és motivációja. A bokortanyákon, elszigetelt részeken élők körében elterjedtebb a nézet, hogy kell valamilyen önvédelmi eszköz, ami lehet gáz- és riasztófegyver, gumilövedékes pisztoly, illetve gáz­spray. Utóbbi sokkal népszerűbb a fiatalabb korosztály és a hölgyek körében, de egyre több szülő is vásárol gázspray-t gyermekének. A nyugdíjasok és katonaviselt férfiak inkább a pisztolyt választják. Ezek tartását, használatát meghatározzák a jogszabályok, de néhány praktikus tanácsot megtudtunk a nyíregyházi üzlet vezetőjétől.

Gyakorolni valamelyik hivatalos lőtéren érdemes, de kellő körültekintéssel, másokat nem zavarva egy tanyán, telken is megoldható. Társasházban senki ne próbálkozzon, mert könnyen rendőröket hívhatnak a szomszédok – s okkal, hiszen nem tudhatják, nincs-e valami baj.

Nincs pánik

– Ezeket a fegyvereket szállítani lehet, de csak töltetlenül, dobozába zárva; hordani, viselni kizárólag a rendőrségtől kapott engedély birtokában lehet – hívja fel a figyelmet Holecskó János. Összességében elmondható, pánik nem tapasztalható, de a hobbicélra is használható fegyverek „fogyogatnak”. Népszerű például a gázpisztolyra szerelhető toldalék, amellyel egész évben ki- illetve fellőhető szabadkategóriás tűzijáték, erre nem vonatkozik a szilveszteri korlátozás. Mi mást is mondhatnánk: addig jó, amíg csak születésnapi ünnepeken kerül elő a fegyver.

KM-MJ, NYZS

„Nem örülnék annak, ha mindenki hozzáférhetne”

– Magánembereknek csak sportcélból, a két hazai sportszövetség egyikének tagjaként lehet fegyvere – mondja Tóth István, a Sitmar LTD Lövész Tömegsport Egyesület elnöke.

– A fegyvertartási engedély megszerzése nem egyszerű, hiszen azonkívül, hogy valaki egyesületi tag, szükség van amatőr versenyengedélyre, szerezni kell első osztályú minősítést, s át kell esni pszichológiai vizsgálaton. Az előírások szigorúak: a pisztolyt vagy puskát szekrénybe vagy falba süllyesztett kazettában kell el helyezni. A minősített versenyzők és azok, akik fegyvertartásból külön vizsgát tettek, maguknál is tarthatják a fegyvert rejtve, önvédelmi eszközként. Az Európai Parlament szigorítani akarja a fegyvertartás szabályait – sorolta Tóth István, aki nem a fegyverért, inkább a sportért rajong. Nem örülne, ha mindenkinek lenne fegyvere, mert mi van, ha egy 18 évet betöltött fiatal péntek este megiszik két felest, s elkezd lövöldözni? – Olyan rendőrök, börtönőrök is vannak, akik nem tudják rendesen használni a fegyverüket, akkor hogy bízhatnánk a civilekben? Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne magánkézben sok illegálisan tartott fegyver – tette hozzá.

