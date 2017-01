Fekete gyász ül most a szíveken – a megyében is megemlékeztek a veronai buszbalesetben elhunytakról

A kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban is megemlékeztek hétfőn délelőtt, az iskola előtti obeliszknél az osztályok gyertyát gyújtottak, de a diákokon és pedagógusokon kívül a városi szervezetek képviselői is lerótták kegyeletüket.

Nincsenek szavak…

– Az első órákon a szerencsétlenségről és a gyászról beszélgettünk – árulta el Paál Zoltán, a Besi végzőse, aki személyesen is érintett a tragédiában. – Egy ismerősöm unokatestvére is az áldozatok között van. Nem könnyű erről beszélni, hiszen amellett, hogy egy kortársunkat veszítettük el, elment egy barát, szerető rokon is… – sóhajtott az érettségi előtt álló fiú, akit leginkább az rázott meg, ahogyan menteni próbálták egymást a fiatalok és a felnőttek.

– Alig néhány éve alkottak egy közösséget, mégis visszamentek a tűzbe, az életüket kockáztatták a barátjukért, osztálytársukért, tanítványaikért. Az elhunytak heroikus küzdelemben maradtak alul, minden tiszteletem az övék – mondta el lesújtva, majd hozzátette: – A kilencedikeseink egy csoportja is aznap este ért haza a sítúráról… Tanáraink egyébként megpróbálnak segíteni, hogyan dolgozzuk fel a hétvégén történteket, ami azért is borzasztó, mert ráébresztett minket a saját mulandóságunkra.

Tomasovszki Krisztiánt leginkább annak a tanárnak a hősiessége érintette meg, aki a diákjaiért adta az életét. – Együttérzek a hozzátartozókkal, akiket óriási veszteség ért. Az áldozatok között fiatal sportolók is voltak, sportrajongóként ez még inkább szíven ütött. Nincsenek szavak… – csuklott el a hangja.

Még a riasztó is felsikoltott

Méltóképpen emlékeztek meg az olaszországi buszbaleset áldozatairól a nemzeti gyásznapon a nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában is. Szocska Ábel apostoli kormányzó éppen imáját mondta a városi, megyei és egyházi elöljárók, az intézmény dolgozói és tanulói jelenlétében, amikor felvisított az épület riasztórendszere. Miután a technikusok megszüntették a téves vészjelzést, az apostoli kormányzó a hit, a segítségnyújtás és az együttérzés kifejezésének fontosságára hívta fel a jelenlévők figyelmét. – Abban biztosak lehetünk, a Jóisten nem okolható a veronai tragédiáért, ahogyan az sem kétséges, hogy a hívők óriási erőt és lelki vigaszt meríthetnek az evangéliumból, a feltámadás reménységéből – nyomatékosította az apostoli kormányzó.

A Zrínyi Ilona Gimnázium diákjai az iskola udvarán lévő emléktábla előtt, mécsest gyújtva adóztak hétfőn a busztragédiában elhunytak emlékének. Dr. Szilágyi László iskolapszichológus elmondta: a márványtáblát 2012-ben állították az intézmény elhunyt dolgozóira és diákjaira emlékezve, a nemzeti gyásznap újabb fájdalmas és szomorú apropót adott a néma főhajtásra. A tanári szoba előtti monitoron a történtek feldolgozását segítő idézeteket, gondolatokat olvashattak a többségében feketébe öltözött diákok.

A rituálé is segíthet

– A feldolgozás azért is fontos, mert a sokk a médián keresztül mindenkit elér. Ilyenkor arra gondolunk, akár a mi gyermekünk, unokánk, barátunk is lehetne az áldozat – hívta fel a figyelmet a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának egészségpszichológusa, Laczkóné Majer Réka.

– Mindenkiben felébred annak tudata, hogy az élet véges, és nem tudhatjuk, meddig tart. Mindez olyan mértékű halálfélelmet és szorongást okoz bárkiben, ami miatt fontos vele foglalkozni, tanácsos kibeszélni. Jó, ha van mód emlékezni, és a fájdalom levezetésében segíthet valamiféle rituálé: gyertya gyújtása, 1 perces néma csönd, egy dal közös meghallgatása. Kell valami, ami teret enged az érzelmeknek, ami időt ad a fájdalmak kifejezésének, ami egyfajta átvezetést nyújt a döbbenet, a sokk és az élet további menete közt.

Visszatértek a közelebbi úti célokhoz

Bakosi Béláné, a Vasvári Pál Gimnázium pedagógusa az első sítáborát még 1993-ban szervezte, s azóta szinte minden télen utaztat, táboroztat. Amikor megtudta, hogy a szörnyű baleset kapcsán keressük, az első gondolata a hála volt, amiért őt és a vele utazókat eddig elkerülte a baj. – Mivel február végén a gimnazistákkal mi is sítáborba készülünk, a gyerekek engem is megrohannak majd.

Meg kell nyugtatnom őket, s elmondani, milyen busszal, milyen útvonalon megyünk. Korábban gyakran megfordultunk Ausztriában, olyankor hajnalban indultunk, hajnalban érkeztünk, de – éppen az ilyen esetek miatt – visszatértünk a közeli úti célokhoz. A mostani is ilyen, harmincketten utazunk el Donovályba, s mivel mindössze 5 órás útról van szó, egy sofőrünk lesz. Ráérünk „emberi időben” elindulni, sietnünk sem kell, s egy jó nevű, megbízható utazási irodával szerződtünk most is, mint mindig – sorolta Bakosi Béláné.

