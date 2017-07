Felajánlották a nyereményt

Több száz versenyző állt rajthoz a közelmúltban Geszteréden a megyei tűzoltóversenyen, hogy összemérjék tudásukat, felkészültségüket, s hogy bizonyítsák: a kategóriájukban ők a legjobbak. A résztvevők között ott voltak a tiszadadai tűzoltó egyesület tagjai is. Évek óta rendszeresen részt vesznek e nemes célokat szolgáló versengésben, s az idén a férfi felnőtt csapat szép eredményt ért el, ugyanis a 80 liter/perc kismotorfecskendő kategóriában a dobogó legfelső fokára állhatott. A dicsőség mellett tárgyjutalomban is részesültek a dadai versenyzők, egy Electrolux hűtőgéppel is gyarapíthatták az egyesület vagyonát. Erről azonban lemondtak, és jótékonysági céllal a berendezést a napokban átadták a helyi gondozási központnak. A település férficsapata mellett a gyermekek és a női versenyzők is kiemelkedő eredményeket értek el.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA