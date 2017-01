Felakasztotta a futót, és összegyűjtött 483 karácsonyfát

– Tavaly akkora karácsonyfánk, hogy hiába tettem ki vízkereszt után, nem vitték el, mert túl magas volt. Tudtam az akcióról, ezért rátettem az utánfutóra, és útközben összegyűjtöttem még körülbelül negyvenet. A sorsoláson virágutalványt nyertem, aminek a feleségem nagyon örült. Így kezdődött a „szenvedély” – mosolyodott el Tar Péternek, aki bő két évtizede autószerelő Oroson. Az idén már nem spontán, hanem tudatosan indultunk útnak a párommal. Minden nap ötig dolgoztam, utána startoltunk. Felakasztottam a futót, és szétnéztünk az tömbházak környékén. Egyszerre hetvenet is sikerült felnyalábolni. Hat nap alatt végül 483-ig jutottunk. Mivel a sorsolásnál korlátozzák, hogy egy személy csak egyet nyerhet, így az első hely mellett még egy ajándékhoz jutottunk. Jól jön a parkolási kedvezmény és a virágutalvány is. No meg az érzés, hogy elsők lettünk.

A Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. minden évben meghirdeti a karácsonyfagyűjtő-kampányát.

– Az előző évihez képest jóformán megduplázódott a beszállított fák száma: amíg az idén pontosan 1001 fát szállítottak be a két hulladékudvarba, addig tavaly 480 gyűlt össze összesen. Társaságunk több lehetőség )energetikai hasznosítás, komposztálás, mulcskészítés) közül választhat a fák hasznosítását illetően, melyek mindegyike elősegíti a karácsonyfák hasznosítását. Az elkülönített gyűjtés során beszállított fákat ezúttal komposztáljuk – említette Petró Árpád, a Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója.

KM

