Felépül-e az építész szakma presztízse?

Fehérorosz és ukrán kőművesek dolgozhatnak belátható időn belül Magyarországon – így reagált Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a GKI reprezentatív kutatásának eredményére. Eszerint az építőipari vállalkozások 94 százaléka küzd krónikus szakmunkáshiánnyal. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt nyilatkozta: átmenetileg lehetővé kell tenni, hogy az Európai Unióból vagy szomszédos harmadik országból oldják meg a foglalkoztatást a vállalkozók, akik ezért támogatásban részesülhetnek. Az ÉVOSZ elnöke szerint akár több ezer vendégmunkás foglalkoztatására van igény jelenleg a magyar építőiparban.

Milliós tétel a tervezési díj

Végh József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Építész Kamara elnöke festett átfogó képet a szakmában kialakult aktuális helyzetről:

– Az előző év tavaszán robbant „CSOK-bomba” és az uniós forrásokból fakadó pályázati lehetőségek dömpingszerű megjelenése már akkor azt üzente, hogy a tervezési és a kivitelezési kapacitások végesek. A kétkedőkkel szemben a helyzetet reálisan megítélőknek lett igazuk. Az építész szakmában a gazdasági válság alatt, a nehéz évek során megtizedelődött az aktív létszám, ezért aztán a hirtelen megnövekedett igényeknek rendkívül nehezen, a jobb nevű, tapasztaltabb szakemberek esetében csak türelmes kivárással képes megfelelni. A kőműveseknél más a szituáció, hiszen ott azonnali beavatkozásra van szükség.

– Eltér István, a Magyar Építész Kamara alelnöke néhány napja elmondta: az ország egyetemein évente mintegy 400 építész szerez diplomát. Ezek közül azonban mindössze 80-an kapnak éves szinten kamarai tagságot, a többiek többnyire azonnal külföldre szerződnek vagy eltűnnek a kamara látóköréből. – Az építész munkájához egyébként elengedhetetlen mérnök szakmák szintén elindultak az előbbi úton, így például a gépészmérnökök már emeltek az áraikon és ezzel a trenddel a tervezők és a kivitelezők világában egyaránt számolni kell.

Az előbbiekkel a hétköznapokban a családi és társasházak világában találkozhatunk. A jelenlegi elképzelések és részben a már élő gyakorlat alapján egy átlagos családi ház komplett tervezési díja a szakágakkal együtt eléri, sőt, meg is haladhatja az egymillió forintot. A nagyobb, tervezői extrákat is tartalmazó tervanyag szakágakra is kiterjedő költsége akár kétmillió, vagy ezt is meghaladó összegre is emelkedhet a közeljövőben.

Mértékadó szerep

A Miniszterelnökséget vezető miniszter által Miskolcon, négy megye építészeinek tartott szakmai fórumon Végh József felvetésére Lázár János kifejtette: megértette a szakma problémáit és egzisztenciális helyzetének javítására irányuló törekvéseit. Az egész társadalom érdeke az építész szakma közérzetének és szakmai presztízsének javítása, helyreállítása, ezért a Miniszterelnökség várja az építész és mérnök szakmák egymással egyeztetett javaslatait.

– Én amondó vagyok: van remény az építészek világában. Mindenkinek fontos, hogy az uniós támogatások felhasználásában mértékadó szerepet játszó műszaki értelmiség motiváltan és regenerálódva, vonzó jövőképpel rendelkezve végezze munkáját és erősödjön a következő években. És ha ennek a CSOK-os lakások, netán egyéb épületek tervezési díjának emelkedése az ára, talán még az is meg fogja érni.

– Alaposabb, gyorsabb, színvonalasabb munkát remélhetünk és várhatunk majd el a tervezőinktől – tette hozzá a megyei építész kamara elnöke.

Rögös az út a diplomáig

Az építész szakma vonzereje a gazdasági válság évei alatt jelentősen meggyengült, érezhetően csökkentek az egyetemek felvételi ponthatárai és a jelentkezők száma is.

– Az elmúlt évek statisztikái szerint a mérnök orientációjú szakmák közül a frissen diplomázott építészek számíthatnak a legalacsonyabb kezdő fizetésre, ami a rendkívül komplex tudást, látásmódot és a tervezési folyamat koordinációját is igénylő építészi közreműködést nem teszi feltétlenül vonzóvá. És akkor még nem beszéltünk a diploma megszerzésének rögös útjáról, a jellemzően 6–7 évre nőtt, vagy akár ezt is meghaladó képzési időről – fogalmazott Végh József.

