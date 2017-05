Félrevezető tájékoztatás miatt csaknem 76 millió forintra bírságolta az Infineont a GVH

A hatóság az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében felidézte, hogy az Infineon Technologies AG számára még 2017. január 10-én engedélyezett közvetlen, egyedüli irányításszerzést a Cree Fayetteville, Inc. felett. Továbbá arra is engedélyt adott, hogy a Cree, Inc. és a Cree Sweden AB teljesítmény- és rádiófrekvenciás félvezető üzletága az Infineon Technologies AG részévé váljon a konszern kérelmében megadott adatok alapján.

A GVH azonban később az amerikai versenyhatóság (Federal Trade Commission) jelzése alapján észlelte, hogy az Infineon Technologies AG a – kérelmére indult – versenyfelügyeleti eljárásban feltételezhetően hiányos és félrevezető adatokat közölt az összefonódással érintett piacok méretéről, és az érintett vállalkozáscsoportok piaci részesedéseiről is.

A határozat visszavonásával egyidejűleg a versenytanács elrendelte az összefonódás vizsgálatát, az Infineon Technologies AG pedig csaknem 76 millió forint eljárási bírságot kapott, amely azonban nem jogerős.

Mivel a versenyhivatal elsősorban a fuzionáló felek által szolgáltatott adatok alapján dönt az ügyletekről, fontos lenne az ügyfelek pontos adatszolgáltatása – hangsúlyozta a GVH, hozzátéve, hogy rövid időn belül ez már a második, megtévesztő adatszolgáltatás miatti fúziós engedély visszavonásával járó eset. Mindazonáltal az adatok hitelességének ellenőrzését segíti a versenyhatóságok közötti nemzetközi együttműködés, valamint az is, hogy az idei év elejétől a GVH a fúziós ügyekkel összefüggő jogsértések feltárásáért is végezhet előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást.

– MTI –

