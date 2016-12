Videó: Feltörte a hatósági zárat, majd átcímkézte a jelöletlen almát a szabolcsi vállalkozó

EKÁER adatok alapján ellenőriztek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a kormányhivatal munkatársai egy újfehértói gyümölcskereskedést.

Az ellenőrzéskor a vállalkozás raktárában éppen almát csomagoltak. A NAV munkatársai a helyszínen dolgozó öt alkalmazott közül három bejelentés nélkül foglalkoztatott munkást találtak. A vállalkozás semmilyen nyilvántartást nem vezetett a forgalmazott élelmiszerekről, így keveredtek egymással a különböző származású gyümölcsök. Az újracsomagolt termékek címkéjén már egyáltalán nem volt azonosítható a gyümölcsök eredete.

A telephelyen talált mintegy 14 tonna jelöletlen almát a kormányhivatal munkatársai lefoglalták és a megsemmisítésig hatósági zár alá vették. A társaság vezetője azonban a hatósági zárat feltörve átcímkézte a gyümölcsöket, hogy elkerülje a megsemmisítést.

A vállalkozás vezetőjének az igazolatlan eredetű áru forgalmazásán és a be nem jelentett alkalmazottak foglalkoztatásán túl hatósági zártörés miatt is felelnie kell, ami akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is járhat.

– NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA