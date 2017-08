Feltörték a táncegyüttes honlapját

Ha valaki kedden úgy döntött, hogy ellátogat a nyirsegtanc.hu oldalra, mert mondjuk szerette volna megnézni a hétfőn kapuit záró 8. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál emlékanyagát, bizony nagy meglepetés érte. A keresett oldal helyett a látogatót egy 404-es hibakód fogadta, jelezve, hogy a keresett erőforrás átmenetileg nem elérhető.

Demarcsek Györgytől, a Nyírség Táncegyüttes együttesvezetőjétől megtudtuk, hogy egy ismeretlen, „sötét lelkű” támadó törhette fel az oldalt s törölte az összes rajta lévő, korábbi és egészen friss bejegyzést. A kár első pillanatban felbecsülhetetlennek és helyrehozhatatlannak tűnt, mivel egy évtizede szorgalmasan gyűjtögették a táncegyüttes működésének a dokumentumait, s a nemzetközi néptánctalálkozó tiszteletére egy új, remekbe szabott fesztiváloldal is készült.

– Hétfőn vették észre a kollégáim, hogy valami gond van, s érthető módon mindannyiunkat elfogott a pulykaméreg, mivel folyamatosan töltjük, illetve töltenénk fel a fesztivál anyagait.

Hamarosan új arcot ölt

– Ötletünk sincs, ki tehette ezt, pláne most, amikor példátlan szeretetben és összefogással zajlott a fesztivál. Reméljük, az adatbázis véglegesen nem törlődött, s a naplófájlokhoz hamarosan hozzájuthatunk. Egyébként – azáltal, hogy az egyik régi táncosunk visszaállít mindent – most legalább új arculatot kap a kissé már megszokottá vált oldal, s a napi mentésnek köszönhetően a korábbinál biztonságosabbá is tesszük – mondta el Demarcsek György.

