Felülmúlta tanítómesterét – Hatalmas pontyot fogott a 13 éves fiú

Nagyon sok családban apáról fiúra száll a horgászat szeretete. Így történt ez a kérsemjéni Biró családban is. Biró Attila a szomszédos Panyoláról származik, még ott ismerkedett meg gyermekkorában a horgászat alapjaival az édesapjának köszönhetően. Gyakran felkereste a Szamost, a Tiszát, a Túrt, aztán ahogy már a saját gyermeke, Attila is nagyobb lett, természetes volt a számára, hogy viszi magával a horgászataira, hadd legyen a kis legény minél többet a természetben és a szabad levegőn.

A harmadik helyen

A kisfiú aztán annyira megszerette a horgászatot, hogy a napokban egy romániai versenyen úgy lettek csapatban harmadikok, hogy a 13 esztendős diák ott fogta meg élete eddigi legnagyobb halát, egy 17,65 kilogrammos pontyot. Mivel édesapja ugyanilyen idős korában nem fogott még ekkora halat, elmondhatjuk, hogy a tanítvány felülmúlta tanítómesterét.

– Szatmárnémeti előtt, Pusztadarócon található a Moby Dick elnevezésű bojlis tó, az ottani 48 órás versenyre kaptunk meghívást. Annyira közel van Magyarországhoz, hogy a tó partjáról látni lehet az államhatár fényeit – elevenítette fel az emlékeket az édesapa, Biró Attila, akit az elmúlt szombaton éppen kárászok tisztítása közben értünk utol telefonon. – Tavaly az ötödikek lettünk, most pedig sikerült a harmadik helyet megszereznünk úgy, hogy a második helyen végzett csapat csupán néhány kilogrammal fogott több halat. A 48 óra alatt közel harminc pontyot fogtunk. Csípős-fűszeres bojlit használtunk csaliként, amit a csapatunk harmadik tagja, a szintén kérsemjéni Tóth Krisztián ötlete és irányítása alapján készítettünk el.

Felfokozott állapotban

Az eddigi rekordhala megfogására így emlékezett vissza ifj. Biró Attila: – Éppen szalonnát sütöttünk, beszélgettünk, amikor arra figyeltem fel, hogy a kapásjelzőm már fent van. Odarohantam, bevágtam. Mivel alig bírtam az orsót tekerni, először azt hittem, hogy beakadt a horog, mert eléggé akadós rész jutott nekünk a versenyen. Szerencsére sikerült az akadós résztől kijjebb vezetnem a halat, és 20–25 perces küzdelem után kihúztam a partig, ahol már apa szákolta meg.

– Nagyon szeretek horgászni. Az ember felfokozott állapotban várja a kapást, majd a bevágás is sok izgalommal jár, végül jó érzés a fárasztás, nagy kihívást is jelent a harc a hallal – árulta el Attila, hogy miért is szeret olyan sok időt a parton tölteni.

Tervezgetik már a nyarat

Egyéni versenyeken is részt szokott venni. Az idén Szamosújlakon első lett a gyermeknapi versenyen, a mátészalkai Milbo-tónál rendezett megmérettetésen pedig felnőttek között szerezte meg a harmadik helyet.

– Fontos kitapasztalni, megismerni előzetesen a vizet. A verseny előtt apával elmentünk megnézni a Milbo-tavat, hogy hová is érdemes dobnom – magyarázta a szeptembertől 7. osztályos diák, aki nagyon várja már a nyári szünetet, hiszen bőven lesz ideje hódolni e szenvedélynek. – Szeretnék a nyáron több jó bojlis tóhoz is eljutni, édesapámmal már beszéltünk lehetőségekről. A terveink között szerepel az orosi tó, a már említett Milbo-tó, de izgatottam várom a pródi tóhoz is a kirándulást.

KM-MML

