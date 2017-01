Férfi kézilabda Bygma Kupa – Győzelemmel zárt a magyar válogatott

A mérkőzésen Bodó Richárd térdfájdalmak miatt nem lépett pályára. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a balátlövőre a hazatérést követően hétfőn MRI-vizsgálat vár, annak eredményétől függ, hogy ott lehet-e a jövő héten kezdődő franciaországi világbajnokságon.

Szegedi csapattársa, az eddig sérüléssel bajlódó jobbátlövő Balogh Zsolt a felkészülés során ezen a találkozón szerepelhetett először.

Eredmény, 3. forduló (Aarhus):

Magyarország-Egyiptom 32-26 (18-13)

a magyar válogatott gólszerzői: Császár 7, Bánhidi 5, Jamali és Juhász 4, Harsányi és Lékai 3, Szöllősi 2, Ligetvári, Balogh Zs., Gulyás és Nagy L. 1

Császár Gábor és Jamali Iman vezérletével eredményes támadójátékkal kezdte a meccset a magyar együttes, és amikor ehhez hatékonyabb védekezés, illetve Mikler Roland révén néhány bravúros védés is társult, háromgólos különbség alakult ki (9-6). A játék képe nem változott, Javier Sabaté szövetségi kapitány csapatának lendülete töretlen maradt a folytatásban is, így a szünetben már ötgólos előnyben volt (18-13) észak-afrikai ellenfelével szemben.

Az egyiptomiak mindkét kapu előtt jobban összpontosítottak a második felvonás elején, így gyorsan felzárkóztak, és a 44. percben már csak egy találat volt a különbség (22-21). Az 50. percet követően néhány jó egyéni akciónak köszönhetően ismét elléptek a magyarok, sőt, az addigi legnagyobb differencia alakult ki (30-24), amivel biztossá vált a siker.

A csapatok 16. alkalommal találkoztak egymással, a párharc történetében – egy döntetlen mellett – ez volt a 15. magyar győzelem.

A világbajnokság szerda este kezdődik Párizsban, a magyar együttes pénteken Rouenban játssza első csoportmérkőzését.

Javier Sabaté szövetségi kapitány:

“Remek volt a csapat hozzáállása a tornán és jó a hangulat is a keretben, amit nagyon fontosnak tartok. A védekezésünk nem rossz, de ezen még lehet finomítani, hangolni, szeretnénk még jobbá tenni a vb-ig, illetve majd Franciaországban. A védekezésből indulnak ki a gyors lerohanásaink is, fontos, hogy tudjunk futni a labdával. Mostanra eljutottunk odáig, hogy mindenki pontosan tudja, mikor, mit kell csinálnia a pályán, ami azért is fontos, mert a világbajnokság terhelése miatt el kell osztanunk a terhelést, és mindenkire számítunk. Nehéz lesz a franciaországi torna, a hátralévő néhány napban kicsit pihenünk és persze dolgozunk tovább.”

További eredmény:

Dánia-Izland 34-26 (19-11)

csütörtökön játszották (Aalborg):

Dánia-Magyarország 24-21 (8-10)

Izland-Egyiptom 30-27 (13-14)

pénteken játszották (Skjern):

Magyarország-Izland 30-27 (18-15)

Dánia-Egyiptom 36-26 (17-13)

A végeredmény: 1. Dánia 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Izland 2, 4. Egyiptom 0

