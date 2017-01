Férfi kézilabda Bygma Kupa – Magyar siker Izland ellen

Eredmény, 2. forduló (Skjern):

Magyarország-Izland 30-27 (18-15)

a magyar válogatott gólszerzői: Nagy L. 6, Lékai, Császár 5-5, Ancsin 3, Jamali, Bánhidi, Harsányi és Bodó 2-2, Zubai, Ligetvári és Juhász Á. 1-1

A csütörtökihez hasonlóan a pénteki találkozót is jól kezdte támadásban a magyar csapat és amikor a védekezését is hatékonyabbá tette, három gólra növelte előnyét (9-6). Az izlandiak nem sokkal később egyenlítettek (10-10), de Javier Sabaté szövetségi kapitány együttese gyorsan rendezte sorait, Nagy László és Lékai Máté vezérletével a korábbinál is nagyobb különbséget alakított ki (16-12), majd a szünetben ismét három találattal vezetett (18-15).

A sérült Balogh Zsoltot nélkülöző magyarok eleinte a második felvonásban is remekül teljesítettek (24-18), az északi szigetország csapata azonban a folytatásban sokat javított a védekezésén, jól használta ki az emberelőnyös helyzeteit, így fokozatosan felzárkózott (27-26).

A hajrában Fazekas Nándor bravúros védéseire alapozva ismét eredményes volt a magyar együttes, amely végül három góllal győzött.

A jövő héten kezdődő franciaországi világbajnokságra készülő csapatok 42. alkalommal találkoztak egymással, a párharc történetében ez volt a 23. magyar siker.

– MTI –

