Férfi kézilabda-vb – A magyar válogatottat nem törte meg a két vereség

“Sok buta hibát követtünk el támadásban és védekezésben is. Hiányérzetem van, mert az eddigi két meccsünkből egyet meg kellett volna nyernünk. Ennél több van a csapatunkban, és ezt meg is kell mutatnunk” – nyilatkozta vasárnap Lékai.

A magyarok pénteken az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes németektől 27-23-ra, szombaton az Európa-bajnoki bronzérmes horvátoktól 31-28-ra kaptak ki a roueni C csoportban.

“A csapatot nem törte meg a két vereség. Persze, jobb lett volna győzni, de továbbra is jó a hangulat” – tette hozzá a Telekom Veszprém irányítója.

Fazekas Nándor elárulta, hogy a játékosok némileg csalódottak, mert reménykedtek, hogy meglepetést okoznak és pontokat szereznek.

“Közel álltunk hozzá, de a hibáink miatt nem sikerült. A világbajnokság számunkra most kezdődik igazán, most jönnek a legfontosabb meccsek. Chile kemény ellenfél, és Fehéroroszország legyőzésével nyilván megnőtt az önbizalma. Mindenképpen meg kell szereznünk a két pontot, és egy jó mérkőzésen meg is fogjuk szerezni” – szögezte le a Balatonfüred 40 éves kapusa.

A chilei együttes kapcsán Lékai megjegyezte, hogy az Európán kívüli csapatok mindig kellemetlen stílusban kézilabdáznak, Juhász Ádám pedig úgy fogalmazott, a hétfői ellenfél taktikailag vélhetően nem annyira fejlett, ezért váratlan dolgokra is képes. “Emiatt elsősorban a saját játékunkra kell összpontosítanunk. Ha el akarunk érni valamit, a következő három csoportmeccsünket kötelező megnyernünk, persze, a kötelező győzelmek a legnehezebbek” – nyilatkozta a Tatabánya irányítója, aki a válogatottban balszélsőként szerepel a vb-n.

A 20 éves kézilabdázó a németek ellen 54, a horvátokkal szemben pedig 58 és fél percet töltött a pályán. “Örülök, hogy ennyire bízik bennem a szövetségi kapitány, igyekszem meghálálni. Fárasztó volt az eddigi két találkozó, de még fiatal vagyok, bírom erővel” – jelentette ki Juhász.

Lékai úgy nyilatkozott, hogy nem fáradt, mert a regeneráció jól működik a válogatottnál. “Még csak két mérkőzésünk volt, és remélem, még sokáig versenyben leszünk a tornán” – tette hozzá.

A Magyarország-Chile csoportmérkőzés hétfőn 17.45-kor kezdődik Rouenban. A hatcsapatos csoport első négy helyezettje jut tovább a nyolcaddöntőbe, az ötödik és a hatodik az alsóházban az Elnöki Kupáért folytathatja szereplését. A magyar válogatott szerdán Szaúd-Arábia, pénteken pedig Fehéroroszország együttesével találkozik.

– MTI –

