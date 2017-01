Férfi kézilabda-vb – Császár: nagyszerű érzés visszatérni Franciaországba

“Szeretem a francia ételeket, a francia szavakat viszont szinte teljesen elfelejtettem, úgyhogy most újra kell tanulnom a nyelvet. Nagyszerű érzés újra itt lenni Franciaországban és találkozni néhány régi csapattársammal” – nyilatkozta kedden a világbajnokság honlapján Császár Gábor, aki a 2009/10-es idényben a Chambery Savoie, 2013 és 2015 között pedig a Paris Saint-Germain együttesét erősítette.

A svájci Kadetten Schaffhausen irányítója kifejtette, jelenleg a válogatott nyolcaddöntőbe jutása a legfontosabb számára. “A németektől és a horvátoktól is kikaptunk, bár volt esélyünk nyerni. Nagyobb, hatvan percig tartó stabilitással meglepetést szerezhettünk volna. A Chile elleni sikert követően le kell győznünk Szaúd-Arábiát és Fehéroroszországot is a harmadik helyhez, ez most az elsődleges célunk. Ezek a meccsek olyanok számunkra, mint a döntők” – tette hozzá.

A tornán eddig kilencgólos Császár szerint pillanatnyilag úgy tűnik, Svédországgal találkozhatnak a magyarok a nyolcaddöntőben: “Teljesíthető feladat lenne számunkra, de ennyire még nem tekintünk előre, a hangsúly most a szaúdiakon van.”

Az első csoportmeccs első félidejének közepén megsérült csapatkapitányról, Nagy Lászlóról elmondta, reményei szerint még pályára léphet a világbajnokságon, és jelenleg úgy tűnik, erre jó esélye van.

Császár végül megnevezte, melyik csapatokat várja a párizsi elődöntőbe:

“Németország, Horvátország, Franciaország és talán a svéd-magyar párharc továbbjutója jó eséllyel ott lehet a torna végső fázisában” – nyilatkozta.

A magyarok az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes németektől pénteken 27-23-ra, az Európa-bajnoki harmadik horvátoktól szombaton 31-28-ra kaptak ki a roueni C csoportban, Chilét 34-29-re legyőzték hétfőn, a következő ellenfelük pedig Szaúd-Arábia csapata lesz szerdán 14 órától. A hatcsapatos csoport első négy helyezettje jut tovább a nyolcaddöntőbe, az ötödik és a hatodik az alsóházban az Elnök Kupáért folytathatja szereplését. A magyar együttes pénteken Fehéroroszország együttesével zárja a világbajnokság első fázisát.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA