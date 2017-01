Férfi kézilabda-vb – Juhász: az összkép azt mutatta, jobbak voltak a fehéroroszok

“Csalódott vagyok, mert szerettünk volna nyerni. Nem éreztem, hogy rosszul ment volna a védekezés, illetve a támadás, az összkép mégis azt mutatta, hogy jobbak voltak a fehéroroszok, akiknek a kapusa nagyon jól védett” – nyilatkozta a lefújás után a Tatabánya játékosa, aki hét gólt dobott.

A magyaroknak a döntetlen is elég lett volna a Rouenban rendezett C csoport harmadik helyhez. Abban az esetben a 260 kilométerre fekvő Villeneuve-d’Ascq-ban a svédekkel találkoztak volna a nyolcaddöntőben. Mivel azonban kikaptak, negyedikek lettek, és a 760 kilométerre lévő Albertville-be kell utazniuk, ahol az olimpiai bajnok dánok várnak rájuk.

Zubai Szabolcs a vesztes találkozó után is igyekezett kiemelni a pozitívumot, és úgy fogalmazott, Juhász Ádám szenzációsan játszott. “Volt egy-két oda-vissza futás, amikor egyik csapat sem tudott gólt lőni, akkor kellett volna betalálnunk. Videón láttuk és értékeltük is őket, azt kaptuk, amit vártunk. Tudtuk, hogy küzdeni fognak, de mindenképpen nyerni akartunk. Több gyors támadásra volt szükségünk, és ezt meg is oldottuk” – mondta.

A négy kapura lövéséből kettőt értékesítő Bánhidi Bence elárulta, olyan hibákat is vétettek, amikről a mérkőzés előtt beszéltek. “Többet kellene gyakorolnunk, de a válogatottnál nincs sok idő rá, hogy összeszokjanak a páros kapcsolatok” – vélekedett a MOL-Pick Szeged beállója.

A magyarok az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes németektől múlt pénteken 27-23-ra, az Európa-bajnoki harmadik horvátoktól szombaton 31-28-ra kikaptak, majd Chilét hétfőn 34-29-re, Szaúd-Arábiát szerdán 37-24-re legyőzték. Az olimpiai bajnok dánok elleni nyolcaddöntőt vasárnap 16 órától rendezik.

