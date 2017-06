Fesd a körmödre te is SpongyaBob házát!

Ha szeretnétek valami egyszerű, mégis nyárias mintát a körmötökre, pingáljatok rá néhány ananászt! Mindössze fehér, sárga, barna és zöld körömlakkra, illetve egy vékony ecsetre lesz szükségetek.

Alapozólakk használata után fessétek ki a körmötöket fehérre, majd készítsetek rá néhány ovális pöttyöt.

Ha ezek is megszáradtak, a barna lakkal és a vékony ecsettel rácsozzátok be a pöttyöt – körbe is rajzolhatjátok őket, de nem muszáj –, a zöld géllel pedig formázzátok meg a leveleket, végül fixáljátok színtelen fedőlakkal. Akkor is szép, ha csak a gyűrűsujjatokat díszítitek így, a többit pedig fehérre vagy sárgára lakkozzátok.

– KM –

