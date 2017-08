Festői környezetben él a ContiTech Magyarország Kft. munkatársa

Folyamatosan kísérletezett

– Tizennégy éve kezdtem el itt dolgozni, amelynek akkor még Phoenix Légrugó Technológia Kft. volt a neve. Tudatosan, barátaim ajánlására választottam ezt a munkahelyet – jó döntésnek bizonyult. Ma is egy stabil, a térségben az egyik meghatározó munkahelyteremtőként ismert cég munkatársa vagyok – fejtegette Szanyi András.

Az ábrázolás művészete már gyermekkorában elbűvölte, azonban az általános iskolában még nem derült ki a rajztehetsége.

– Nyolcadik osztályos koromban volt szerencsém látni a Déri Múzeumban Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiáját. Ez fordulópontot jelentett az életemben. Azóta is nagyra értékelem Munkácsy művészetét, és örömmel látom, hogy a magyar festő nem csak a nagyvilágban, de itthon is egyre népszerűbb.

– Eleinte a saját kikapcsolódásom volt a cél, viszont idővel a sok pozitív visszajelzés önbizalmat adott, és ma már szívesen festek azért is, hogy ezzel másoknak örömet szerezzek. Több képet ismerősöknek, barátoknak névnapra vagy születésnapra vittem ajándékba, és ezek után további megerősítéseket kaptam. Folyamatosan kísérleteztem: az első próbálkozásokon még látszottak a határozatlan ecsetvonások, a későbbieken már sokkal határozottabbak a színek és vonalak. Kezdetben vízfestékkel és temperával, 2000-től pedig elsősorban olajjal és néha akrillal alkotok.

Rendszeresen részt veszek egy budapesti alkotóműhelyben is, ahol értékes tapasztalatokat és segítséget kapok a profiktól. A képeim realista felfogásban születnek, valós élmények vagy fotó alapján szoktam tájképeket festeni. Az igazi kihívást a figurális ábrázolás, ezen belül a női alakok megformálása jelenti, mindig törekszem a természetességre, a valóság leképezésére.

A nagyközönség 2008 óta tekintheti meg az alkotásait kollektív és egyéni kiállításokon.

– Igazán büszke lehetek, hiszen tavalyelőtt májusban az egyik fővárosi galéria, egy hónappal később pedig a munkahelyem adott otthont a műveimnek. Mind ezidáig megközelítőleg 160 ­festményt és 60 grafikát készítettem. Az évek során képeim eljutottak amerikai, kanadai, angliai és németországi gyűjtőkhöz. Nagy megtiszteltetés, hogy a tehetséges amatőr festőket elismerő David Arts Alkotói Nívódíjjal jutalmazták a munkásságomat kétszer is.

A festészetnek más területen is hasznát vette: januárban a cége részt vett a nyíregyházi jégszoborfaragó versenyen, ahol első helyezést ért el a csapata.

– Nagyon látványos alkotásunk született, amelyhez én is hozzájárultam. Ebből is látható, hogy mi mindenre lehet használni némi tehetséget és fantáziát. A ContiTech Magyarországnál végzett munkám mellett a festészetet is folytatom, mint eddig is, autodidakta módon fejlesztem tovább az eddig megszerzett tudásomat. Hálás vagyok a munkahelyemnek azért, hogy lehetővé tették a kiállításomat, illetve támogatják a hobbimat.

Ecset a kézben órákon át

– A „szabadidőm szabadidejében” szoktam festeni, amely megnyugtat, kikapcsol. Olykor annyira belemerülök egy-egy kép készítésébe, hogy egyszerűen nem tudom letenni az ecsetet, és van, hogy már órák is eltelnek, amikor abbahagyom. Jelenleg egy, az évszakokat női alakokkal megjelenítő képsorozatot tervezek. Nem tagadom a személyes kötődést, a kedvesem arcvonásai fognak megjelenni a vásznakon – árulta el Szanyi András.

