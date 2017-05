Fidelitas-sajtótájékoztató: Jótékonysági akciót szerveznek szombaton

Brákit szívesen látnak. Idősek és fiatalok összefogásával szeretnék elérni a nemes célt, ugyanis a bevételből, megyei árvaházi, hátrányos helyzetű gyermekeknek szeretnének örömet szerezni. Több gyermekotthonnal is felvették már a kapcsolatot, és az egyeztetés után nyáron akarnak közös programmal kedveskedni nekik. A múlt héten rendezték meg a Fidelitas tisztújító kongresszusát, ahol közös nyilatkozatot fogadtak el, eszerint támogatják, hogy az eddigi 18 százalékról 5-re csökkenjen az internet áfája. Szabolcs-Szatmár-Beregből Béres Levente tagja az országos elnökségnek, egyúttal ő tölti be a regionális igazgató tisztét is.

