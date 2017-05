Fidesz-sajtótájékoztató: Eredményes nemzeti konzultációra van szükség

Az új nemzeti konzultáció kapcsán tartott sajtótájékoztatót kedden Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár Nyíregyházán, dr. Kovács Ferenc polgármester vendégeként. – Akarjuk-e, hogy saját ügyeinkről mi magyarok döntsünk? – fogalmazta meg a konzultáció lényegét, utalva a migrációs válságra, illetve annak veszélyére, hogy a brüsszeli bürokraták egy jelentős része meg akarja nyirbálni a nemzetállami jogköröket, s beleavatkoznak bizonyos nemzetállami ügyekbe. – Azért is fontos, hogy eredményes legyen a konzultáció, mert ha Brüsszelben a miniszterelnöknek e területen a saját igazát kell védelmeznie, akkor elmondhassa, hogy az aktívan politizáló társadalom 80-90 százaléka mellette van, s osztja a véleményét, ahogy egyébként ez a korábbi népszavazás során előzőleg már be is bizonyosodott. Ez a vélemény pedig egyértelmű: nemzeti kérdésekben a nemzetállamoknak kell dönteni – fogalmazott Cseresnyés Péter, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a konzultációs kérdőív online is elérhető, s kizárólag postán juttatható célba.

