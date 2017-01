Figyelik a trendeket és várják a javaslatokat

A kiállítók egy részét ismerősként köszönthetjük: a Magyar Talléros Rendezvénycentrum is azok között van, akik a tavalyi év után az idén is várják a látogatókat. – Jók voltak a tapasztalataink, ezért jövünk ismét – árulta el Nagy János rendezvénymanager.

– Nincs már túl sok szabad hétvégénk erre az évre, így a legfőbb célunk az, hogy a lehető legtöbben megismerjenek bennünket. Bár csak három éve működünk, egyre népszerűbbek a szolgáltatásaink, és mindent megteszünk azért, hogy a házasulandóknak mi jussunk az eszükbe, amikor az ideális helyszínt keresik. Egyre többen tartják az esküvőjüket pénteken, ami rendkívüli módon leterhel bennünket, de ennél nagyobb gondunk ne legyen! Azt tapasztaljuk, hogy gyakran a párok ajánlanak bennünket egymásnak, de az is előfordul, hogy aki vendégként érkezik hozzánk, később már a saját esküvőjét tervezve tér vissza hozzánk.

A folyamatos megújulás híveiként figyeljük a külföldi trendeket, megkérdezzük a fotósokat, videósokat, zenészeket, hogy ők mit javasolnak: hogyan tehetnénk még egyedibbé a helyet. Próbálunk elmozdulni a megszokott sablonoktól, és sok újítást ajánlunk a pároknak – például a menü terén. Ebben a megyében a szabolcsi töltött káposzta mindig is fix pont lesz, de a hidegtálak vagy az uzsonna összeállításakor be lehet csempészni újdonságokat – mondja Nagy János, hozzátéve: az apróságokon is sok múlik, ezért figyelnek arra, hogy a kert vagy az eskető a lehető legszebb legyen, de egy-egy virágszobor is sokat hozzátehet a nagy nap hangulatához.

KM

