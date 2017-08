Filippínók a Városmajorban

Az ismert táncművész, Barkóczi Beáta nem csak utazni szeret: szívesen is él távoli helyeken. A közelmúltban a Fülöp-szigeteken töltött huzamosabb időt, belekóstolva az ország kultúrájába. Hogy hogyan töltik a filippínók a mindennapjaikat? Miként tudnak megélni anélkül, hogy egy órát is dolgozzanak? Mi a kedvelt sportjuk, a legelterjedtebb szórakozásuk? Ezekre a kérdésekre megadja a választ Barkóczi Bea, aki az előadás végén táncra is perdül! A jegyek megvásárolhatóak a Városmajori Művelődési Házban, ahol augusztus 10-én 18 órakor kezdődik a program.

