Fiókaröptető fészkek nyarai

Ha végre itt a nyár, s meleg az idő, az ember fiának jár a hosszú pihenés, már ha életének zsenge szakaszában a boldog iskolás éveit tapossa még. Ami számára a végtelen szabadság mámora, izgalmakkal teli várakozás, az bizony megoldandó, komoly feladat a szülőknek. Jó ég, hol legyen a gyerek két hónapig…?! Ötlet, segítség és persze kellő anyagi muníció hiányában a legegyszerűbb megoldás: marad otthon. Kezdetben voltak a kulcsos gyerekek, akik sajátos nyakláncaikkal (a nyakukba akasztott kulcsokkal) verődtek ártatlan bandákba paneltornyok árnyékában, utcaszéli játszótereken. Hogy a foci, pingpong, vagy csak egyszerű beszélgetés közben ki kovácsolt itt életre szóló barátságot, s kiből lett csellengő, az nagyrészt azon dőlt el, hogy otthonában a kulcson kívül kapott-e valami mást is. Aztán jöttek a táborok: piros nyakkendős úttörők, zöld kendős cserkészek, sál nélküliek – az ingyenes jutalomüdüléstől a fizetős kínálatig, végtelen lehetőségekkel a fapadostól a csillagos égig… Sok gyereknek lesz végtelen boldogság, ha eltölthet pár napot valamelyik tó, folyó partján, ahol pecázni tanítják, míg korosztályuk más tagja vitorlázni tanulhat a tengeren. Csiripelik a verebek, hogy a szigorúbb szabályozás óta az orvoslátogatók célt, illetve ajánlatot váltottak, s a top-gyógyítók szimpátiáját a gyermekeiknek szóló exkluzív táborajánlatokkal igyekeznek elnyerni. Helyzeti előny, de mielőtt bárki irigykedne, sopánkodna, ne feledje: legfeljebb a csiga álmodozhat az autóút túlsó oldaláról úgy, hogy „oda születni kell…”. A szülőn sok múlik, milyen utat, pályát választ, a vele járó terhekkel együtt.

A nyári szünet a nevelésre is jó alkalom, főleg akkor, ha a jobb módú osztálytársakra mutogató csemete bőszen követel szebb ruhát, márkásabb cipőt, vagy épp nyaralást valamelyik „trendibb” helyen. A legjobb módszer bevonni az esély megteremtésébe: rendben, de tegyen érte valamit. Garantáltan másképp fog nézni a harmincezres cipőre, ha az ár felét neki kell előteremteni; rögtön megtanulja, mennyit is ér tizenötezer forint, ha azért tűző napfényben három-négy napig árul dinnyét, vállal napszámot. Ez az együttműködés közös sikerélmény, de még inkább életre szóló tanulság és bölcsesség.

Na de akitől az igazi bölcsességet elleshetik, azok a nélkülözhetetlen nagyik, akik a nyári szünetekben újra a régi fényükben ragyognak! Tárt karokkal és szívük minden melegével várják ők az unokákat, s gondoskodnak róluk, míg a szülők dolgoznak. A legbiztonságosabb helyet nyújtják, kívánságot lesve és teljesítve ételben s játékban, reggeltől napestig. Közben persze maguk is megfiatalodnak kicsit, fáradt karjaikat új energiák mozgatják, és a zsörtölődésre is kevesebb az ok, ha a nyári szünetben újra ifjú élet, a jövő tölti be a családi fészket, amelyből már kireptettek jó néhány fiókát. Szerencsés, aki ezen a nyáron ilyen nagyikra támaszkodhat.

– Nyéki Zsolt –

