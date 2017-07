Firenze egyik terén is énekeltek a leányok

Mint már korábban megírtuk, nemzetközi kórusversenyen vesz részt a nyíregyházi együttes Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezetésével a képzőművészetéről és csodálatos épületeiről méltán híres városban. A fiatalok kedd délután énekeltek a nyitóhangversenyen, majd utána megismerkedtek a város látnivalóival, s ha már ott voltak, akkor az egyik téren énekeltek is egy kicsit a nézelődő turisták nagy örömére. A kórustagoknak a szerda után csütörtökön és pénteken is kell bizonyítaniuk tudásukat és felkészültségüket, ugyanis három – gyermekkar (a felső korhatár 16 év), egyházzenei, kortárs zenei – kategóriában is indulnak.

KM

