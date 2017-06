Foci szurkolók szerveznek tüntetést Fülöp kínzásának helyszínére

Ha nektek is elegetek van az állatkínzásból, akkor tartsatok velünk az első, és azt azt követő demonstrációkra. Ha nektek is elegetek van abból, hogy az állatoknak nincsenek jogaik, mert egyszerűen tárgyként kezeli őket a hazai jogrendszer, akkor tartsatok velünk az első, és azt azt követő demonstrációkra. Ha nektek is elegetek van a tehetetlen dühből, amit a képernyő előtt éreztek, akkor tartsatok velünk az első, és azt azt követő demonstrációkra”