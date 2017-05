Fogadjunk, hogy még mindig tudunk újat mondani a péniszedről – Íme 3 meglepő tény (18+)

1. Sokkal rugalmasabb mint hinnéd

Az orvosok egy kísérlet során demonstrálták, mennyire hajlékony a férfi nemiszerv: egy párról szeretkezés közben készítettek felvételeket egy MRI gép segítségével. Az eredmény igencsak döbbenetes: mint kiderült, a pénisz olyan hajlékony, hogy képes akár egy bumeráng alakját is felvenni!

2. A sperma gyorsabb, mint hinnéd

Gondolkodtál már azon, vajon mennyi lehet egy spermium végsebessége? A tudósok ezt is kiderítették, az eredmény pedig igencsak meglepő. Hiszi vagy sem, akár 45 kilométer per órás gyorsassággal is képesek száguldozni.

3. A méret nagyon csalóka

Aki azt hiszi, a kicsi fütyi kicsire nő meg, a nagy fütyi meg igazán nagyra, az téved: nagyon gyakori, hogy a nyugalmi állapotban lévő, aprónak tűnő szerszám sokkal nagyobbra nő meg, mint az egyébként méretesnek tűnő szerszám, ami épp hogy csak duzzad egy keveset izgalmi állapotban.

Forrás: mirror.co.uk

Úgy fest, egyre nagyobb az európai hancúrléc: egy brit óvszeres cég friss felmérése arra jutott, hogy jelentősen növekedett az európai férfiak átlagos péniszmérete a 70-es évekhez képest.

