Folytatja az elkezdett utat, megvalósítja a férje álmait Csaholc új polgármestere

A település új polgármesterét arról faggattuk, miért érezte fontosnak, hogy felvegye a harcot két jelölttel szemben is a polgármesteri tisztségért.

Szívügye az idősek sorsa

– Mindenképpen szerettem volna a férjem álmait, vágyait megvalósítani. Én ismertem a legjobban, tudom, hogy milyen tervek, gondolatok foglalkoztatták. A döntésemben szerepet játszott az is, hogy immár 17 éve élek a településen, vagyis jól ismerem az itt élő embereket, ismerem a családi helyzetüket, szociális problémájukat, s úgy gondoltam, hogy nemcsak egészségügyi dolgozóként, hanem a település polgármestereként is tudok értük tenni – válaszolta Al-Syed Katalin.

– Az idősek sorsa például különösen a szívügyem. Magukra maradnak, egyedül élnek, őket mindenképpen segíteni kell. A programomban is szerepelt, hogy jó lenne létrehozni egy idősek otthonát, de egy nappali, 8 órától 16 óráig tartó klub kialakítása is már jelentős eredmény lenne. Az időseink közösségben lennének, ellenőrizve lenne a gyógyszerbeszedés, lehetőség lenne vérnyomásmérésre, közösen kézimunkázhatnának, s egyéb kulturális programokat is szervezhetnénk nekik.

A szavazatok összeszámolása után kiderült, szoros volt a verseny az első két helyen álló jelölt között, végül hét szavazattal nyert a polgármester asszony.

– Az újság hasábjain keresztül is szeretném megköszönni mindenkinek a rám adott szavazatokat. Remélem, munkámmal meg tudom majd hálálni a tőlük kapott bizalmat. Ugyanakkor fontos hangsúlyoznom, hogy valamennyi lakos polgármestere szeretnék lenni, egész Csaholcnak szeretnék bizonyítani, hogy nem érdemtelenül nyertem el a polgármesteri tisztséget. Őszinte bizalommal fordulhat hozzám bármelyik lakos, a legjobb tudásom szerint szeretnék bizonyítani az egész lakosságnak – reagált a felvetésre a település új vezetője.

Korábban nem vett részt az önkormányzati munkában Al-Syed Katalin, azonban jól ismerte először a képviselő-testületi munkát, aztán majd a polgármesteri hivatás minden szépségét és nehézségét a férje által.

Rendezvényház, kerékpárút

– Isam révén bepillanthattam a településért végzett feladatokba, sokat segítettem neki, hiszen sok munkát hozott haza, gyakran itthon is dolgozott, kíváncsi volt a véleményemre. Az önkormányzat tagjait jól ismerem, úgy gondolom, ahogyan a férjemmel, úgy velem is együtt tudnak majd dolgozni. Pár nap múlva leteszem az esküt, s utána kezdődhet az érdemi munka a település érdekében. Be kell például fejezni az önkormányzati konyha felújítását, ami még a férjem idejében elkezdődött. A terveim között szerepel játszótér és kondipark építése is. Nagyon fontos lenne a Csaholc és Sonkád közötti út felújítása. Sajnos a férjemnek ezt nem sikerült megvalósítania, de nem mondunk le róla.

– Szeretném, ha lenne a község közterületein ingyenes wifi, hiszen ma már szinte nélkülözhetetlen. A temető felújítását szeretném folytatni. A ravatalozó már megszépült, a továbbiakban a környezetét kell rendbe tennünk, illetve kerítést kellene építenünk. A férjem álma volt egy házasságkötő-terem, ami ha egyszer megépülne, akár rendezvényházként is működhetne. Kerékpárutakat kellene építeni minden irányban, amelyek egyrészt segítenék az itteni lakosságot, másrészt elősegítenék az idegenforgalom fejlődését is, hiszen gyönyörű ez a vidék – sorolta a tennivalókat, a megvalósítandó terveket a település vezetője.

– M. Magyar László –

Három gyermeke körében

Befejezésül arra voltunk kíváncsiak, vajon mi jelenti a pihenést, a kikapcsolódást.

– Számomra már az kikapcsolódás, ha a három gyermekemmel együtt lehetek. Most még itthon vannak a vizsgaidőszak miatt, de februárban mennek vissza a budapesti és a debreceni egyetemre. Ha elutaznak, akkor több időm jut az olvasásra, de minden bizonnyal most már a szabadidőmben is sok elfoglaltságot jelent majd a tervek szövögetése és megvalósítása – válaszolta Csaholc új polgármestere.

