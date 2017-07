Fontos az óvatosság – Egy vaddisznóban kimutatták az afrikai sertéspestis kórokozójának DNS-ét

Mintát venni, külön tárolni

Mint közismert, még az elmúlt év végén, decemberben adták hírül, hogy Ukrajnában a magyar határ közelében, a nagyszőlősi járásban afrikai sertéspestist állapítottak meg néhány elhullott vaddisznóban. A betegség az emberre nem, ugyanakkor a sertésekre, a vaddisznókra rendkívül veszélyes, nem gyógyítható.

Több helyen is érdeklődtünk, hogy napjainkban mi a helyzet. Mint a szakemberektől megtudtuk, az afrikai sertéspestis eddig nem okozott gondot hazánkban, azonban fontos felkészülni a veszélyre, s védekezni ellene. Ezért a határsáv környékén elejtett vaddisznókból mintát kell vennie a vadásznak, a húst a hűtőházban elkülönítve kell tárolni, míg a laboratórium megküldi a vizsgálati eredményeket, a zsigereket pedig el kell ásni. Ez az elővigyázatosság nem az egész megyére vonatkozik, hanem a veszélyeztetett ukrán–román határ térségében működő vadásztársaságokra. A hatóságok szerint az ukrán határ menti területeken továbbra is szükség van az elővigyázatosságra, egészen addig, amíg megnyugtatóan nem zárható ki, hogy a kárpátaljai vaddisznóállományban nincs jelen a vírus. Az óvatosság továbbra is indokolt, ugyanis kárpátaljai tudósítónk szerint a napokban az Ilosvai járási Zárnya község közelében leltek az erdészek egy elhullott vaddisznó tetemére. A helyszínen vett vérmintában a kijevi laboratórium kimutatta az afrikai sertéspestis kórokozójának DNS-ét.

KM-MML

