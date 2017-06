Fontos építőkockák a kiváló köztisztviselők

Egy 17. századból való zeneművet adtak elő a Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művésztanárai pénteken a nyíregyházi Kodály iskola hangversenytermében, így alapozva meg az önkormányzat és a szakszervezet idei köztisztviselők napi ünnepségének emelkedett, jó hangulatát. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző megnyitó beszédében rávilágított: a közszolgálati tisztviselők napja immár nem munkaszüneti nap, de attól még jeles ünnep a területen dolgozók számára, akiknek van mire büszkének lenniük.

– Az eredmények, amelyeket egyénileg és csapatmunkában elértek a köz nyíregyházi szolgái, tisztviselői, bizony szembetűnőek és elismerésre méltók. A megyeszékhelyet érintő számtalan fejlesztésnek, a szüntelen fejlődésnek bizony ők is részesei – mutatott rá dr. Kovács Ferenc polgármester. – Mint mindenki, önök is megérdemlik a nyári pihenés, feltöltődést, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is erejük és tudásuk legjavát nyújtják majd a napi feladataik ellátásában. A kitüntetések és az oklevelek átadása, vagyis az erkölcsi elismerés mellett természetesen az anyagi megbecsülés is fontos. A statisztikák tanúsága szerint, a 23 megyei jogú város között Nyíregyháza a közszolgálati tisztviselők javadalmazása tekintetében dobogós helyen áll, s ezt visszatükrözi a dolgozók kimagasló teljesítménye – tette hozzá a polgármester.

A jubilálók lelkiismeretes munkáját és lojalitását „Szolgálati hűség” oklevéllel jutalmazta a városvezetés, a „Kiváló Köztisztviselői Munkáért – Májerszky Béla-díjat” pedig dr. Kása Brigitta aljegyző, a Hatósági Főosztály vezetője vehette át. A díjazott lapunknak elmondta: nagyra értékeli a magas ragú városi kitüntetést, miként azt is, hogy olyan beosztottakkal és vezetőkkel dolgozhat együtt, akik – a rendszer egy-egy fontos építőkockáiként – szintén szívügyüknek tekintik Nyíregyháza fejlődését, a kitűzött célok elérését. – Hatósági területen is munkája iránt elkötelezett csapat vesz körül, akik a jogszabályok kijelölte mezsgyén kellő empátiával, alázattal és tisztelettel intézik a városlakók ügyes-bajos ügyeit.

KM-PI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA