Fontos szerep jut a parton a hitvesnek is

E sorok írója is vallja ezt a nézetet, hiszen így fordulhatott elő, hogy a napokban éppen akkor beszélgetett a tiszaberceli komp közelében a paszabi Tóth Józseffel és feleségével, Balogh Elvirával, amikor éppen egy pontyocska kapott a csalira. A házaspár a komptól pár száz méterre felfelé választott törzshelyet. Rendszeresen be is etetnek kedvenc helyükre. S hogy milyen fontos szerep jut egy-egy horgászaton a gyengébbik nemnek, azt most jól bizonyította Tóth József hitvese, hiszen a pontyot végül Elvira asszony szákolta meg.

KM

