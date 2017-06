Fórum vadásznak, civil érdeklődőnek

Az ország vadászait a vadászat törvényi szabályozása két csoportba sorolta. A többségben a sportvadászok vannak, akiknek a vadászathoz az állami vadászvizsgát kell teljesíteniük.

Ők e nemes sportban találják meg a napi gondokból a kikapcsolódást. A másik, létszámban ugyan kisebb, de felelősségben annál nagyobb csoport a hivatásos vadászoké. Mint nevük is mutatja, ők hivatásuknak választották a vadász szakmát. Ennek érdekében szakirányú iskolai végzettséget kell felmutatniuk munkájuk végzéséhez és rendszeresen továbbképzéseken kell tudásukat naprakészen tartaniuk. Az Országos Magyar Vadászkamara feladata a hivatásos vadászok éves kötelező továbbképzésének megszervezése, amelyet végül helyi szinten a megyei területi szervezetek rendeznek meg.

– Megyénk hivatásos vadászai számára a továbbképzést június 22-én 9.30-tól rendezzük meg Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán, a főépület 1-es számú előadójában – tájékoztatta lapunkat Fazekas Gergely, a megyei vadászkamara titkára.

– A témák főként az apróvaddal gazdálkodók részére lesznek érdekesek, de a vadföldgazdálkodás révén a nagyvadas területekkel rendelkezők is hallhatnak számos időszerű információt. Az előadók között a vadföldműveléssel és -használattal kapcsolatos szakemberek mellett kártékony vadak csapdázásában jártas kollégák, egyetemi kutatók és megyei hatósági képviselők is szót kapnak majd. Nem csak a hivatásos vadászokat várjuk, hanem mindenkit, akit érdekel a természet, a környezet, a vadvilág. A gazdálkodók számára pedig kimondottan érdekes lehet a vadföld művelésének kérdésköre, hiszen a változó jogszabályi környezetben a vadkár megelőzésében ez egy alternatívát jelenthet a számukra is.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA