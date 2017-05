Frissítés után pörgés a Siófok ellen

Miután a mosonmagyaróvári igazi oroszlánbarlang, értékesnek is nevezhető a Kisvárda Master Good NB II-es csapatának vasárnapi pontszerzése (1–1), de mivel a várdaiak uralták a meccset, és a 79. percig vezettek, bosszantó pontvesztésként is értékelhető, ami történt. Szerdán (17.30) újabb meccs következik, ezúttal a Siófok lesz a vendég a Várkertben.

– Azért bosszantó, hogy elmaradt a győzelmünk, mert túl nagy energiát fektettünk a mérkőzésbe, olyan értelemben legalábbis, hogy a szerdai bajnokit még nem tekintettük szem előtt, arra való tekintettel nem pihentettünk senkit – mondta Révész Attila, a várdaiak szakmai igazgatója. – Jól játszottunk, több volt a támadáskezdeményezésünk és a futóteljesítményünk is, mint a korábbi meccseken, ám egyetlen megingás miatt elúszott a győzelem. A hosszú utazás egyik következményét máris nyögjük, hiszen a másnapi edzés elején Horváth Zoltán ülőizma meghúzódott, ami összefüggésben van azzal, hogy termeténél fogva őt viselte meg leginkább a hosszú hazaút, az órákig tartó ülőhelyzet. Ráadásul a friss és bevetésre váró játékosok közül keddre Minczér Tibor és Vermes Krisztián is belázasodott, így az ő játékuktól is el kell tekintenünk.

Ezek a Siófok ellen még többen lehetőséghez juthatnak az alapcsapatból, mint ahányan hasonló szériák esetén a „középső” meccseken szoktak.

– A kényszer valamennyire átírta a tervezett forgatókönyvet, de mindent bevetettünk annak érdekében, hogy minél frissebbek legyenek a játékosaink, felpörögjünk és a feljövőben lévő Siófok ellen hazai pályán nem is lehet más célunk, mint a győzelem megszerzése.

