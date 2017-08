Fucsovics célja: meccset nyerni a főtáblán is

Az elmúlt egy hónapban mindössze egyetlen egyéni versenyen indult Fucsovics Márton, de ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna játékban. A hamburgi ATP-500-as torna selejtezőjében ugyan búcsúzni kényszerült, de azóta játszott a német, a magyar és a legutóbbi két hétben a svájci csapatbajnokságban is, utóbbi meccsek előtt ráadásul három napig a 19-szeres Grand Slam-győztes Roger Federerrel edzhetett.

A nyíregyházi teniszező számára most kezdődik az év végi nagy hajrá, amelynek első állomás az Egyesült Államok lesz. Marci a július 17-i, karrierje legjobb, és eddigi egyetlen top százas helyezésével (99.) elérte, hogy az esztendő utolsó Grand Slam-versenyen, az amerikai nyílt bajnokságon (US Open) főtáblás legyen, így szerdán abban a tudatban szelte át az óceánt, hogy pályára léphet Flushing Meadows-ban. Előtte egy ATP-250-es tornát is beiktatott Winston-Salemben (kemény pálya, 664 825 dollár), ahol várhatóan vasárnap lép pályára, a selejtezőben.

No, de lássuk, miként sikerült a svájci kaland!

– Nagyon jól, hat mérkőzésem volt, amelyek közül ötöt megnyertem – vonta meg a mérleget az Amwerikába indulás előtt Fucsovics Márton. – Az ellenfelek között volt a francia Kenny de Schepper, akivel korábban többször is találkoztam, most kétszer is legyőztem. Az egyedüli vereséget a döntőben a bosnyák Mirza Basictól szenvedtem el, így végül a csapatom is második lett. Kemény- és salakpályás meccseink is voltak, mellettük edzettem is, úgyhogy sikerült jól felkészülnöm a US Openre.

Fucsovics Márton a tavalyi amerikai bajnokság és az idei Wimbledon után harmadjára főtáblás Grand Slam-versenyen. Az oda vezető út mindig más volt, hiszen egy éve a selejtezőből került fel, London előtt az ilkleyi challengerverseny megnyerése jelentette számára a szabadkártyát, míg most először a július közepén birtokolt ranglista-helyezésével dolgozott meg a lehetőségért. A cél most nem lehet más, mint az első főtáblás győzelem megszerzése.

– Nagy könnyebbség, hogy nem kell selejtezőt játszanom, így előtte elindulhatok Winston-Salemben, ahol jó lenne minél több meccset játszani – így Fucsovics Márton. – Szeretnék mérkőzést nyerni a US Openen, ehhez jó sorsolást is kellene kapnom, jobbat, mint amilyet Wimbledonban, ahol a később Rafael Nadalt is búcsúztató, a negyeddöntőig jutott Gilles Müllerrel játszottam.

A top százas helyezés eddig egyszeri volt, de remélhetőleg nem megismételhetetlen. Egyéni versenyek híján azóta rontott a pozícióján az elsőszámú magyar férfijátékos, aki a legfrissebb rangsorban a 123. helyen áll.

– Ez nem zavar, hiszen kicsik a különbségek, és az év hátralévő részében nem sok megvédendő pontom van – mondta Marci. – A lényeg az, hogy az esztendő végére újra a top százban legyek, amivel az Australian Open főtáblás helyét is kiharcolnám.

