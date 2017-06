Fucsovics Márton – A szerencsés vesztes sikere

Ilyen ez a teniszszakma! Vasárnap az olaszországi Vicenzában még pályafutása harmadik tornagyőzelmét ünnepelte Fucsovics Márton (148. a világranglistán), kedden pedig a csehországi Prostejovban szomorkodhatott az első fordulóban elszenvedett veresége miatt.

Ellenfele az el-salvadori Marcelo Arevalo (217.) volt, aki a selejtezőben már egyszer kiesett, de szerencsés vesztesként a főtáblára jutott. És szerencséje volt azzal is, hogy a rossz napot kifogó magyar teniszezővel találkozott a 127 ezer eurós, keménypályás ATP-challengerversenyen. Az első szett 6:2-re ment el, majd a második elején is brékhátrányba került Marci, pedig az ellenfél adogatása közben 40:0-je is volt. Innen már nem tudott visszakapaszkodni, a felerősödő szélben a salvadori rendre megtartotta adogatójátékát, és 67 perc alatt 6:2, 6:3-ra nyert. Így egészen biztos, hogy Fucsovics Márton nem tudja megismételni tavalyi szereplését, amikor döntőt játszhatott Prostejovban.

