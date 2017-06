Fucsovics Márton – Gyógyír a Párizsban szerzett sebekre

Profi pályafutása tizedik döntőjét játszhatta Fucsovics Márton (148. a világranglistán), aki az olaszországi Vicenzában a 43 ezer eurós, salakpályás ATP-challengtornán vívhatta meg az elsőségről szóló mérkőzést. És ha már eljutott odáig, meg is nyerte!

Legutóbb 2013-ban, Andriában nyert challengerviadalt a nyíregyházi teniszező, akinek a mostani volt a harmadik elsősége. Az andriait megelőzően, ugyancsak 2013-ban egy kínai viadalon végzett az élen.

Vicenzában a szombati elődöntőben a a cseh Jan Satrallal (161.) találkozott, vele szemben eddig 2–1 volt a mérlege. Mindkét játékos nagy hangsúlyt fektetett az adogatására, az első szettben egyetlen brék sem született, viszont Marci kilenc, Satral öt alkalommal hárított bréklabdát. A rövidítést Satral vitte, majd a második szettet 2:0-val indította, de Fucsovicsnak sikerült visszakapaszkodnia brékhátrányból, és ugyancsak tie-breakben kiegyenlítenie. Onnantól kezdve pedig nem volt vitás a győztes kiléte, és az elsőszámú magyar férfijátékos 6:1-re nyerte a döntő szettet, vele együtt 2 óra 33 perc alatt a mérkőzést.

A pünkösdvasárnapi finálé éppen tíz perccel volt rövidebb, de ha lehet, Marcinak még jobban meg kellett szenvednie a győzelemért. Az első szettet Laslo Djere (aki lehetne Györe László is, hiszen vajdasági magyarról van szó, de a szerbiai teniszező a nemrégiben adott interjúban maga kérte, hogy ne így használják a nevét) nyerte, a második rövidítésében pedig két meccslabdája is volt a világranglista 135. helyezettjének, a viadal hetedik kiemeltjének. Innen jött vissza Marci, aki a szombati recepthez hasonlóan a döntő szettben már kétséget sem hagyott a győztes kiléte felől.

– Ennyi talán már kijárt nekem, hiszen mostanában több meccset is elveszítettem nyert állásból – nyilatkozta az eredményhirdetés után elért Fucsovics Márton. – Ez a tornagyőzelem gyógyulást jelent a párizsi sebekre, amelyeket az okozott, hogy nem tudtam feljutni a Roland Garros főtáblájára. Fura volt Laci ellen játszani, hiszen jó barátom, sokat edzettünk már együtt, de tétmérkőzésen most először találkoztunk. Jól ment a játék egész héten, a döntőben különösen, örülök, hogy közel négy év után tornát tudtam nyerni.

Megállás viszont nincs, Marci már vasárnap Prostejov felé vette az irányt, ahol tavaly döntőt játszhatott, a mostani tornán majd kedden mutatkozik be.

ATP-challengertorna

Vicenza (43 ezer euró, salak)

Férfi egyes

Elődöntő: Fucsovics–J. Satral (cseh) 6:7 (4–7), 7:6 (7–2), 6:1. Döntő: Fucsovics–Djere (szerb, 7. kiemelt) 4:6, 7:6 (9–7), 6:2.

