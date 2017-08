Fucsovics Márton – Imponáló játék, főleg a döntő szettben

Karrierje során először nyert meg két egymást követő mérkőzést ATP-250-es tornán, és a 2013-as metzi valamint az idei budapesti viadal után harmadszor jutott be a legjobb 16 közé Fucsovics Márton (azokon a versenyeken 32 játékos kapott helyet a főtáblán, a mostanin 48). Az egyesült államokbeli Winston-Salemben (664 825 dollár, kemény pálya) a világranglistán 122. helyen álló magyar versenyző a második fordulóban a 17. helyen kiemelt portugál Joao Sousát (50.) múlta felül – imponáló döntő szettben.

Addig is Marci volt a meggyőzőbb, az első szettet egy brékkel hozta 27 perc alatt 6:3-ra, a másodikat ugyanannyira veszítette el, közben azért 0:2-ről kiegyenlített 2:2-re, de 3:4-nél megint elveszítette a szervajátékát. A döntő szettben azonban már csak a nyíregyházi teniszező brékelt, kétszer is, így az egyre többet hisztiző portugál 5:0-nél a becsületgémért szervált. Az összejött neki, a meccset viszont 93 perc alatt 6:3, 3:6, 6:1-re Marci nyerte, aki így magyar idő szerint szerda este kilenctől a brit Kyle Edmunddal (45.) mérkőzhet meg a nyolc közé jutásért.

– Másfél szetten keresztül ól játszottam, aztán jött egy kis hullámvölgy, illetve Sousa is igazolta, hogy nem véletlenül tagja hosszú ideje a top ötvennek – nyilatkozta a meccs után elért Fucsovics Márton. – A döntő szettben rátettem egy lapáttal, és szerencsére kétszer is el tudtam venni az adogatását. Közeledik a US Open, de szó nincs arról, hogy arra tartalékolnék, szeretném a mostani versenyből is kihozni a legtöbbet. Végülis nem rossz top ötvenes játékosok ellen felkészülni a Grand Slam-viadalra…

