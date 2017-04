Fucsovics Márton – Kiemelten át a nyolc közé

Második francia ellenfelét, ezúttal az ötödik helyen kiemelt Paul-Henri Mathieu-t (108. a világranglistán) is legyőzte Fucsovics Márton (152.) a Verrazzano Openen, a franciaországi Sophia Antipolisban, a 64 ezer euró összdíjazású, salakpályás ATP-challengerversenyen.

A nyíregyházi teniszező az egy perc híján két órán át tartó mérkőzés első szettjét egymást követő brékváltások után nyerte meg, majd a másodikat úgy vesztette el, hogy ellenfele kétszer is elvette adogatójátékát. A mindent eldöntő harmadik játszmában Marci 3:2-es vezetése után robbantott, az ellenfele és a saját adogatójátékát is semmire nyerte, majd 5:3-nál kiszerválta a meccset. Ezzel bejutott a nyolc közé, ahol akár harmadik francia rivális, az első helyen kiemelt Benoit Paire (40.) is az ellenfele lehet.

