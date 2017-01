Fucsovics Márton – Nyert az ausztrál és a fájdalom

Kalandparkokban megirigyelnék azt a hullámvasutozást, amelyen az év első Grand Slam-tenisztornájának szerdai első selejtezőfordulós mérkőzésén Fucsovics Márton (163. a világranglistán) és az ausztrál Bradley Mousley (330.) vett részt. És bár a nyíregyházi teniszező többször is a továbbjutást jelentő fellegekben járt, a vége fájdalmas zuhanás és kiesés lett.

Fájdalmas, mert bár Marci nem beszélt róla, de továbbra sincs rendben a térde. A fájdalmak miatt a múlt év október végétől pihent, de a jelek szerint a gyógymód nem vezetett teljesen eredményre. Melbourne-ben is kezeléseket és injekciót kapott, hogy pályára tudjon lépni.

És ezzel együtt is nyerhető volt a szabadkártyás hazai játékos elleni mérkőzése. Az első szettben 1:3-ról úgy fordított 6:3-ra, hogy Mousley-nak több labdája is volt a 4:1-es vezetéshez. Aztán 5:3-nál Fucsovics játszott egy picit az idegeinkkel, hiszen 40:0-s vezetés után csak a negyedik szettlabdáját váltotta valóra.

A második játszmában aztán ponthoz is alig jutott a magyar legény, aki a második adogatáselvesztés után már a döntő szettre tartalékolt. Úgy tűnt, bevált a terv, mert a harmadik játszmában inkább Marci irányított. Olyannyira, hogy 4:3-as és 40:15-ös vezetésénél két bréklabdája is volt, majd egyenlő állás követően még egy. Ekkor azonban az ausztrál előhúzta a legjobb, kétszáz kilométer körüli szerváit, és egyenlített. Fucsovics Márton ellenben nem adogatott jól, így a következő szervajátékát is elvesztette többszöri előnyről, majd Mousley pontot tett a szempontjából 3:6, 6:0, 6:4-re végződő,a 103 perces mérkőzés végére.

A meccs utáni érdeklődésünkre Marci annyit mondott, hogy igen, fájt a térde. Ezt erősítette meg a fotó, amit még előző nap küldött át a kezeléséről. Ettől függetlenül a végén nagy esélyt szalasztott el, más kérdés, hogy a fő problémát, a sérülést az sem oldotta volna meg.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA