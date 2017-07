Fucsovics Márton top százasként térhetett nyugovóra

Reggeltől estig pályán volt csütörtökön Fucsovics Márton (109. a világranglistán), de megérte a fáradtság: a zsúfolt braunschweigi program után a nyíregyházi teniszező úgy térhet nyugovóra, hogy minden bizonnyal életében először bekerült a világ száz legjobb teniszezője közé. Mindez hétfőn válik hivatalossá, de a világranglista-előrejelzéssel foglalkozó program Marcit a második csütörtöki győzelme után a 98. helyen tüntette fel.

A szerdai eső miatt már korán pályán volt a nyíregyházi teniszező, és hamar le is jött onnan, hiszen a bepótolt nyolcaddöntőben 6:4, 6:1-re verte a német Cedrik-Marcel Stebét (167.). A második szett 6:0 is lehetett volna, de az ellenfél körömszakadtáig küzdött a nullázás ellen, és Marci szervajátéka közben négy meccslabdát is hárított.

Délután, a négy közé és a top százba jutásért pedig következett Radu Albot (108.), akit a Davis-kupában már kétszer is megvert, 2014-ben a US Open selejtezőjében viszont kikapott tőle. A moldovai játékos elleni mostani sikere viszont azt jelenti, hogy selejtező nélkül lehet Marci főtáblás az év utolsó Grand Slam-versenyén, hiszen a besorolást a hétfői rangsor alapján készül el. Marci nagyon magas szinten teniszezett, két 6:2-es szettben nyert, hasonló forgatókönyv szerint: mindkét játszmában 0:1-ről 5:1-re, majd 5:2-re alakult az eredmény. A másodikban már 5:1-nél volt két meccslabdája Fucsovicsnak, végül a negyediket sikerült értékesíteni.

– Semmit nem akarok elkiabálni, de a számítások szerint hétfőtől top százas vagyok – nyilatkozta boldogan, még az aznapi utolsó, párosmeccse előtt Fucsovics Márton, akinek nagyon beszédes volt az öröme az Albot elleni meccslabda értékesítése után. – Mindkét meccsen jól ment a játék, a szervákkal sem volt gond és az alapvonalról is eredményes voltam. Nagy felszabadultságot érzek, és szeretném megnyerni ezt a tornát is.

Az elődöntőbeli ellenfél a mindössze 17 éves spanyol Nicola Kuhn (500.) lesz, aki Piros Zsomborral az oldalán párosban junior Roland Garrost nyert. Maradva még a csütörtöknél: a két meccsen összesen kilencszer nyerte el ellenfele adogatásait Marci, és mindössze kilenc gémet engedélyezett nekik. Pontosan úgy, ahogy azt egy top százas teniszezőhöz illik…

ATP-challengerverseny

Sparkassen Open, Braunschweig (127 ezer euró, salak)

Férfi egyes

Nyolcaddöntő: Fucsovics–Stebe (német) 6:4, 6:1. Negyeddöntő: Fucsovics–Albot (moldovai) 6:2, 6:2

VISSZA A KEZDŐOLDALRA