Füge Krisztián: Szeretnék ismét dobogóra állni

Füge Krisztián – Suzuki Swift Sport

CarColor Motorsport

Truck Race Trophy 2017

2017.05.13-14. – Red Bull Ring

Pár napja még a 2017-és autós Gyorsasági évad első Hungaroringi versenyén álltál kétszer is a dobogón most pedig már a Truck EB betétfutamára készülsz. Mesélnél a portálolvasóknak a Speedzone.hu kupa miként is zajlott le?

– Szombaton és vasárnap is volt egy egy időmérő és egy verseny. Az OB-ban a szabályok kicsit eltérőek, ugyanis ott repülő rajt van. A rajt utáni pillanatok izgalmasak voltak, mint mindig. A rajt ez alkalommal nem sikerült túl jól, de végül mindkét versenyen sikerült vissza vennem a pozíciómat. A szombati versenyen Forrai Gáborral nagyon izgalmas és hosszadalmas csete-patém volt. Jó volt küzdeni vele, teljesen korrekt verseny volt, nem értünk egymáshoz. A második versenyen Benyó Mátéval küzdöttem, viszont ez kevesebb ideig tartott. Viszonylag hamar sikerült pozíciót cserélnünk. Mind két időmérő alkalmával sikerült elég gyors köröket menni. Az 1.6-os Suzukik közül mind a két nap sikerült megfutnom a legjobb időt. Mindenképpen izgalmas verseny volt.

Gondoltad-e hogy dobogón fogsz állni?

– Nagyon szerettem volna dobogón állni. Sikerült a Hungaroringen mindkét nap dobogós helyezés. Azt nem mondanám, hogy számítottam a dobogós helyezés, de a cél mindenképpen ez volt.

Mentél szombaton, ha jól tudom kategória első időket is megelőzve régebbi versenyzőket is. Most már a Truck EB versenyre koncentrálsz gondolom. Az autó beállításait kell-e változtatni erre a pályára vagy az elő versenyen lévőkkel mész?

– Az igazat megvallva ezen a pályán nem sikerült megtalálni a legideálisabb beállításokat még, mivel tavaly ezen a pályán nem versenyeztünk, mivel az OB-ra fektettünk nagyobb hangsúlyt, és ez a pálya nem volt része az országos bajnokságnak. Reméljük hogy lesz elég időnk tesztelni. Igyekszünk majd a lehető legjobb beállításokat megtalálni.

Milyen kategóriában is csapatsz most a betét futamon? Végezetül, ismét dobogón szeretnél állni?

– Ezen a hétvégén a SWIFT CUP EUROPE mezőnyében fogok indulni. Itt a szabályok néhol eltérőek, például a rajt ceremóniát illetően. Mindenképpen izgalmas verseny lesz. Szeretnék ismét dobogóra állni és igyekszünk kihozni magunkból a legjobbat a csapattal.

Köszönöm partnereinknek a segítséget!

– Hajósi Miklós –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA