Furfangos volt a megyeri kajla bak

Akkor mesélt is két ilyen agancsról, kérésünkre újabb két trófea történetét elevenítette fel.

– Tiszarádon van egy nyárfaerdő, ha megvan még, mert ennek a vadnak az elejtése vagy húsz éve történt. Ez az agancs nem egy olyan rettenetes kuriózum, egyszerűen arról van szó, hogy nem szimmetrikusak az agancsok, vagyis nem normálisan növekedtek. Ez nem mechanikai sérülés miatt van, hanem genetikai okai lehettek – magyarázta Pénzes Antal.

– Ez egy 4-5 éves bak lehetett. Már előző évben ismertem, s akkor is ugyanilyen agancsot viselt. Sőt, ennek egy korábbi agancsát is láttam, amit elhullajtott két évvel azelőtt, s egy hivatásos vadász megtalálta. Az őzek esetében ritkán fordul elő, hogy megtalálják az elhullajtott agancsokat, mert az agancs kicsi, az őz pedig nagy területen mozog. – mondta a szakember. – Ezt a másik őzbakot a vasmegyeri meggy­ültetvényben hoztam terítékre. Hosszú időn keresztül ismertük már, magunk között úgy hívtuk, hogy kajla bak, mivel igen érdekesen állt az agancsa. Nagyon öreg bak volt. Meg akartam én ezt lövetni vendéggel többször is, de olyan furfangos volt, hogy rendszeresen az árokban közlekedett, majd rutinosan eltűnt. Egyszer kivittem a gyerekeket a gyümölcsösbe, s akkor ismét megláttam. Nem volt nálam fegyver, s azután már tudatosan figyeltem, kerestem, s végül sikerült is terítékre hoznom.

