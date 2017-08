Fürödtek a csengeri népszerűségben

Persze, hogy telt ház fogadta a Ferencváros női csapatát azon a vidéken, ahol roppant népszerű a fővárosi klub, és abban a városban, amelynek egyesülete a zöld-fehér színeket viseli, a sportcsarnok székei pedig szintén ebben a színkombinációban pompáznak. A Fradi játékosai otthon érezhették magukat Csengerben a pénteki, romániai Nagybánya ellen játszott bemutató-mérkőzésen (46–18), a szurkolók pedig bajnoki hangulatot teremtettek a számukra.

– Felemelő volt a hangulat, és fantasztikus mindig erre a környékre jönni, vagy éppen a határ túloldalára, Erdélybe – mondta a mérkőzést követően Kovacsics Anikó, a Fradi egyik legnépszerűbb, a mérkőzésen kilenc gólig jutott játékosa. – A meccsnek annyi szakmai értéke volt, hogy végig komolyan vettük, az eredményen is látszik, hogy nem szórakoztunk, ezzel is megtisztelve az ellenfelet és persze a közönséget. A fizikai felkészülés kellős közepén jó célt szolgált a mérkőzés. Nem érzékeltem, hogy versenyben voltam Laura van der Heidennel a mezőny legeredményesebb játékosa címért, ilyenkor nem számítanak a gólok.

Érdekes, a mérkőzésen a fiatalok is könnyedén betaláltak, két rutinosabb légiósnak viszont nem jött össze a gólszerzés: a szerb Marija Jovanovics és a spanyol Nera Pena egyetlen találatot sem jegyzett a negyvenhatból. Esetleg ők számíthatnak valamilyen zrikálásra a többiek részéről?

– Nem, hiszen nem is játszottak olyan sokat, meg aztán a héten már volt egy másik edzőmeccsünk is, elég sokat dolgoztunk, így a meccsterhelést is megosztjuk egymás között – mosolygott a felvetésén Kovacsics Anikó. – Ők többet tudtak pihenni, mi, többiek pedig ebben a hőségben is bírtuk a mérkőzést. Nem volt könnyű, de tényleg nagyon örülök, hogy komolyan tudtuk venni. Annak pedig méginkább, hogy a mérkőzést követően két szabadnapot kaptunk a szakmai stábtól.

Otthon érezte magát a Fradi Csengerben Csenger - Közönségsikert és fölényes ferencvárosi győzelmet hozott a szatmári együttműködés keretében rendezett Nagybánya elleni gálamérkőzés. Három éve működik a Szatmár–Ferencváros női kézilabda együttműködés, amely átível a határon is, hiszen a történelmi Szatmár vármegyét érinti.

