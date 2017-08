Ahogy az egyéni legjobb eredmények is ígérték, roppant kiegyensúlyozott és szoros versenyt hozott a 29. nyári universiade utolsó atlétikai versenynapján a férfi diszkoszvetés. És ahogy a selejtező után Szikstai Róbert, a döntőbe magát a második legjobb eredménnyel kvalifikáló versenyző jósolta, a román és az amerikai sportoló volt a legnagyobb riválisa.

Merthogy a 66 méter feletti egyéni legjobbjával a fő esélyesnek számító Reginald Louis Jagers III szerezte meg az aranyérmet, Alin Alexandru Firfirica lett a második és a Nyíregyházi Egyetem valamint a Nyíregyházi Sportcentrum színeit képviselő Szikszai Róbert a harmadik!

Pedig „félidőben” azért kellett izgulni, hogy meglesz-e egyáltalán a nagydöntőt érő nyolcadik hely. De hát így volt ez két éve, az U23-as Európa-bajnokságon Tallinnban, és most a tajvani Tajpejben is. Amikor a harmadik sorozatban a brit Gregory Thompson centire annyit, vagyis 57.52 métert dobott, mint Szikszai a második körben, akkor a nyíregyházi versenyző kiesésre állt, hiszen az első sorozatban elért dobása (52.88) jóval kisebb volt, mint a brit második legjobb kísérlete (56.57).

Aztán Robi, ahogy ilyenkor, szorult helyzetben szokta, most is összekapta magát, és 60.91 méteres dobásával nemcsak a nyolcas döntőt, hanem gyakorlatilag a dobogós helyezését is biztosította. Az élen ekkor Firfirica állt 61.13-mal, őt követte a nyíregyházi diszkoszvető. A következő két kísérlete érvénytelen volt, miközben Jagers III az élre állt, és bár Firfirica kiegyensúlyozottan teljesített, mint az öt érvényes kísérlete hatvan méter feletti volt, előzni már nem tudott. Ahogy Szikszai Róbert sem, aki utolsóra 58.47 métert vetett, de az már nem osztott nem szorzott, Robi az érmes helyen végzett társakkal együtt, magyar zászlóval a hátán futhatta a tiszteletkört. Ahogy kétévente mindig, a 2013-as junior Európa-bajnoki-arany és a 2015-ös U23-as Eb-bronz után most is a dobogón, annak harmadik fokán zárta a számára az év legfontosabb versenyét a nyíregyházi sportoló.

– Sajnos a jó kezdésre vonatkozó kérésemet nem tudta megvalósítani Robi, aki megint gondoskodott arról, hogy tovább hulljon a hajam – mondta az itthonról szurkoló edző, Kerekes László. – Az is igaz, hogy amikor kellett, összekapta magát, és a dobogó összejött. Előre elfogadtam volna a bronzot, de látva az eredményeket, ebben akár több is lehetett volna.

A másik magyar, Huszák János a hatodik helyen zárt.

29. nyári universiade

Férfiak

Diszkoszvetés: 1. Reginald Louis Jagers (Egyesült Államok) 61.24. 2. Alin Alexandru Firfirica 61.13, 3. Szikszai Róbert (Magyarország) 60.91, 4. Mario Cota Castro (Mexikó) 60.07, 5. Francisco Belo (Portugália) 59.78, 6. Huszák János (Magyarország) 59.69.

