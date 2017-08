Füvészkert a Nyírség szívében

Nyírpazony-Kabalás és Nyíregyháza-Sóstóhegy határán fekszik hazánk egyik legfiatalabb arborétuma. Molnár Ibolya festőművész-tanár figyelmét kirándulásai alkalmával keltette fel az érdekes fekvésű terület, amit 1994-ben nyílt alkalma megvásárolni. Az alapító a napokban a Városmajori Művelődési Házban tartott előadást a Nyíri Arborétumról.

Különböző növénytársulások

– A füvészkert legfőbb célja, hogy minél többet megőrizzen a környék természeti értékeiből, felhívja a figyelmet a természetes élőhelyek védelmének fontosságára. A látogatók itt közelebb kerülnek a természethez, megismerik szépségét, sérülékenységét, következésképp jobban tisztelik az élővilágot – fogalmazott Molnár Ibolya, aki egy kivetítő segítségével virtuális sétára invitálta közönségét.

– A munka a kerítésépítéssel, tereprendezéssel vette kezdetét, megterveztem a beültetés módját és a növénytársulásokat a különböző talajok függvényében. Kialakult a Duna–Tisza-közére jellemző nyáras-borókás éppúgy, mint nyírségi gyöngyvirágos tölgyes, s a nyuszttól a ragadozó madarakig számos állatfaj népesíti be az arborétumot. A korábbi nádas helyén egy kis tó született, ahol otthonra talált a mocsári teknős, a foltos szalamandra és a vadkacsa is. Sajnos, az utóbbi években gondot okoz a vízutánpótlás, kipusztultak a halak – említett egy megoldásra váró problémát az alapító, aki a 2,4 hektáros terület előnyeiről is beszélt: kétszáz éves fűzfákat találhatunk, s a tízméteres szintkülönbségnek köszönhetően szélcsendben még visszhang is van.

– A fő cél a Kárpát-medence őshonos növényeinek összegyűjtése és bemutatása, de díszfák és idegen tájak növényei is helyet kaptak, látható például a tádzsikisztáni alma, amely valószínűleg az egyetlen a Tiszántúlon. A vadgyümölcsfák mellett biokertészet is helyet kapott, termesztünk gyógy- és fűszernövényeket, az ezekből származó bevételt pedig az utolsó fillérig visszaforgatjuk.

Helye van az értéktárban

A fotókkal gazdagon illusztrált előadás végén Boronkayné Ágnes kért szót.

– Gratulálok Molnár Ibolyának, aki nagyon sok növényt gyűjtött össze. Akik ellátogatnak a Nyíri Arborétumba, magukkal viszik a növények szeretetét, én pedig igyekszem segíteni abban, hogy az intézmény bekerülhessen a megye és a város értéktárába – méltatta a 23 éves munkát a Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus Kertjének nyugalmazott vezetője.

Információk

A Nyíri Arborétum előzetes bejelentkezés és időpont-egyeztetés után látogatható (telefonszám: 42/475-268, 20/250-1411, e-mail: nyiri.arboretum@gmail.com).

Autóval vagy busszal érkezve Sóstóhegy felől a Cseresznyés utcán a táblákat kell követni, a Kabalás felől gyalog vagy kerékpárral érkezők tájékozódását a Hunyadi utcai autóbusz-fordulótól és a Dózsa György utcától ugyancsak jelzések segítik.

Rendezvények otthona

A Nyíri Arborétumban szívesen látják az önkénteseket és a közösségi szolgálatukat töltő középiskolásokat, emellett számos kirándulásnak, rendezvénynek ad otthont az intézmény. Már az első évben, 1995-ben volt itt madárgyűrűző tábor, éveken át megrendezték a nemzetközi művészeti és természetbarát tábort, az egészségnapot, volt madárijesztő-szépségverseny, az alkotóműhelyek sorozata pedig az idén is folytatódik. A kertbe látogatókat tájékoztató táblák kalauzolják, az ezeken látható száz növényfestmény ugyancsak Molnár Ibolya munkája.

