G20 – Merkel: a Húszak nehéz megbeszélést folytattak a nemzetközi kereskedelemről

Sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a G20 csoport “legtöbb tagja” a szabad és méltányos nemzetközi kereskedelmi rendszer mellett foglalt állást.

A kétnapos tanácskozás zárónyilatkozatán dolgozó diplomatákra, a “serpákra sok munka vár még ma éjjel”, hogy mindenki által elfogadható dokumentum készüljön – jegyezte meg, utalva a szabadkereskedelem ügyében az Egyesült Államokkal kialakult nézeteltérésekre.

A klímaváltozás elleni harcról is a nyilatkozat tartalmazza majd, hogy “eltérő vélemények vannak”, hiszen az Egyesült Államok távozni kíván a párizsi egyezményből – tette hozzá Angela Merkel.

A kancellár elfogadhatatlannak nevezte a találkozó elleni erőszakos tüntetéseket, és hangsúlyozta, hogy támogatja a hamburgiakat és a város vendégeit védő rendőröket, és hálás munkájukért.

A G20 csoport soros elnökségét ellátó Németország kormányfője elmondta: a napirend első témájáról, a nemzetközi terrorizmus elleni harcról folytatott megbeszélés megmutatta, hogy a terrorizmus nem ismer határokat, ezért védekezni is közösen kell ellene. Ebben mindenki egyetért, és a védekezés fő irányairól is, így az ügyben már ki is adtak egy közös nyilatkozatot, amely a többi között tartalmazza, hogy tenni kell a radikalizálódás megelőzéséért és azért, hogy a terroristák ne használhatják eszméik terjesztésére az internetet.

Gazdasági ügyekben a kereskedelmet leszámítva nem voltak nézeteltérések. A résztvevők kiemelték, hogy a világgazdaság az első G20-csúcs idejéhez, 2008-hoz képest sokkal jobb állapotban van, és ezt a nyugalmasabb helyzetet ki kell használni a szerkezeti reformok továbbvitelére, végrehajtására. Az oktatási, továbbképzési rendszer fejlesztésével pedig gondoskodni kell arról, hogy a Húszak minél jobban megbirkózzanak a digitalizáció kihívásaival – ismertette a kancellár.

A terrorizmus, a gazdaság, a fenntartható fejlődés és a klímaváltozás mellett Észak-Korea ügye is napirendre került. A felszólalók mind hangsúlyozták, hogy Phenjan rakétakísérletei nagyon fenyegetőek, és valamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának “megfelelő választ” kell adnia az Észak-Koreáról szóló határozatai újabb megsértésére – mondta Angela Merkel.

A tanácskozás első napját egy koncert zárja Hamburg új hangversenyközpontjában, az Elbphilharmonie-ban. Péntek délután fekete ruhába öltözött, arcukat a német szabályok ellenére eltakaró szélsőbaloldali tüntetők – az úgynevezett fekete blokk tagjai – megpróbáltak eljutni a hamburgi kikötő belvárosi részén fekvő épületig, amelynek környékét lezárták. Többször heves összecsapást folytattak a nagy erőkkel felvonult rendőrséggel, és nem sikerült megközelíteniük a lezárt területet.

– MTI –

