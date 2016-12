Gazdag az ünnepi felhozatal Nyíregyházán – De miért keresztelték baromfipálcára a virslit?

Az év utolsó napjaiban roskadoznak az áruházak húspolcai, hűtőládái a szilveszterre szánt virsliktől, az italrészlegeken pedig pezsgőkből van hatalmas kínálat. Magyarországon évente nagyjából 30 ezer tonna virsli fogy, aminek ötödét ilyenkor adják el az üzletek.

A szilveszteri buli másik elmaradhatatlan kelléke, a pezsgő még a halnál is szezonálisabb termék Magyarországon. Ha nem lenne karácsony és szilveszter (de főleg az utóbbi), akkor a pezsgőgyártók gyakorlatilag becsukhatnák a boltot. Az egész éves eladás közel felét decemberben produkálja a kiskereskedelem, a pezsgőfogyasztás viszont „apad” Magyarországon: 1,3 millió fogyasztót veszített az iparág egy évtized alatt! A szeszes italok közül persze nem csak a pezsgő fogy ilyenkor jobban, gyakorlatilag minden, különösen a tömények.

Pénteken több nagyáruházban is megfordultunk, hogy feltérképezzük a szilveszteri kínálatot, az árakat és a vásárlói szokásokat. Az eladók alig győzték utántölteni a rohamosan fogyatkozó akciós készleteket a László utcai üzletben, ami nem csoda, hiszen a frankfurti virslit 530 forint helyett 395 forintért, a würstli kilóját mindössze 330 forintért, a hagyományos baromfivirslit pedig szinte féláron adták.

Baromfipálca: reklámfogás?

A vevők egyike, Mohácsi Imréné gondosan szemügyre vette a termékeket, mielőtt a kosarába tette a harapnivalókat. – Örülök az akcióknak, főleg most, hogy nálam szilvesztereznek az unokák. Több száz forintot megspórolhat, ha ügyesen vásárol az ember, de bosszantó, hogy manapság már semmi sem az, aminek látszik – mondta el érdeklődésünkre, majd kifejtette: több élelmiszerrel is megjárta már, így a sajtnak vélt pizzafeltéttel, a tejfölnek vélt frissföllel, tavaly pedig olyan rossz minőségű virslit sikerült vennie, amit még a kutyájának sem szívesen adott oda.

– Egy másik boltban baromfipálca volt az első látásra virslinek tűnő áru megnevezése. Az átkeresztelés oka talán ügyes reklámfogás, de valószínűbb, hogy a termék nem ütötte meg a virsliminősítés kritériumait – kapcsolódott be a beszélgetésbe egy középkorú hölgy, Vargáné Éva.

Felkészültek az óévbúcsúztatásra az áruházak pezsgőfronton is. Ízesített kölyöknedűk már pár száz forinttól kaphatóak, felnőtt pezsgőket átlagosan ezer forintért árulnak az üzletekben, de a legolcsóbbakhoz már 450–600 forintért is hozzájuthatunk.

Büdös volt a bécsi virsli

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az idén is ellenőrizte a magyar virslifelhozatalt. Hosszas kóstolás és laborvizsgálatok után kiderült, melyik virsli volt a legjobb 2016-ban. A Nébih szerint első helyen a Pick mangalicavirslije végzett. A második és harmadik helyet az Aldi frankfurti termékeinek sikerült megszerezniük. A negyedik és hatodik helyet is a Pick készítményei foglalták el. Egy mintánál a hatóságok igen kellemetlen szagot állapítottak meg, így eljárást is indítottak: ez pedig az Auchan bécsi virslije volt.

KM-PI

