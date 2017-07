Gazdag programokat kínált az idei Szent Flórián Tűzoltótábor

Közös disznóvágásával kezdődött a program, ezzel is baráti kapcsolatok erősítésére nyílt lehetőség- kezdte a beszámolót Rubóczki Zoltán, az Ajaki Tűzoltó Egyesület parancsnoka. A főszervező elmondta: az előadások mellett a szárhegyi est alkalmával a Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat szervezésében a Csülközés népi játékával ismerkedhettek meg a résztvevők, míg a tábor második napján a vásárosnaményi Swiss Krono üzemébe látogattak el a tűzoltók, a Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltóság szolgálati csoportjának kíséretében, ahol a létesítmény tűzveszélyességéről és a termelési folyamatokról kaptak betekintést az érintettek. A nap további részében a gergelyiugornyai szabad strandra és a Tisza-Szamos torkolatához is elmentek, majd az Ajaki Tűzoltó Egyesület által megszervezett ajaki est programjaként karaokee programon vettek részt. A szakmai beszélgetések keretében kiértékelték az egyesületek által megszerzett tapasztalatokat és megismerkedhettek a szárhegyiek népi játékával, a csülközéssel és alkalom volt közös labdarúgótornát is szervezni. A Nagybajomi Tűzoltó Egyesület például kidobós játékot szervezett, de erdei sétán is részt vettek a Ricsikai erdőben, valamint Németh János római katolikus plébános celebrált misét a tábor helyszínén.

Az eredeti terveknek megfelelően, a rotáció elvét követve, 2018-ban a Nagybajomi Tűzoltó Egyesület szervezi a IX. Szent Flórián Tűzoltótábort.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

