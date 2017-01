Gazdálkodók figyelem! – Pár határidő, amiket érdemes betartani

– Felhívjuk a gazdák figyelmét az AKG- és Öko pályázatok változásával kapcsolatos fontos, sürgős és jogvesztő hatályú teendőkre – kezdi Sarkadiné Ruzsinszki Ágnes.

Hozzáteszi: a kormányhivatal agrár- és vidékfejlesztést támogató főosztálya (korábbi nevén MVH) tájékoztatása szerint minden AKG és ÖKO pályázatban résztvevő ügyfélnek szükséges ellenőriznie a részleges visszavonás lehetőségét a benyújtott táblarajzok alapján.

Kérjük, különös figyelmet szenteljenek a szomszédos helyrajzi számokra történő átfedésre, amire már esetleg nem rendelkezik földhasználattal, és amennyiben szükséges az ügyfél tegye meg a “pontosítást” (területcsökkentést). A KET-et mozgatni nem lehet, csak csökkenteni. A pontosítás során az új mérési jegyzőkönyvet is fel kell tölteni. Központjuk jelenlegi állásfoglalása alapján a jelenlegi jogszabályi keretek között nincs tolerancia, így akár 1 négyzetméter földhasználattal nem igazolt terület a KET teljes kizárását jelenti. Ahol a KET teljes területére nem rendelkeznek földhasználattal az ügyfél, ott a teljes KET-et vissza kell vonni. A főosztály tájékoztatása alapján azon ügyfelek számára is nyitva áll a pontosítás lehetősége, akik korábban visszavontak olyan KET-et amelynek csak egy részére rendelkeztek földhasználattal, a “korábbi visszavonás visszavonása után” most tudják ezeket a KET-eket pontosítani. Valamint a főosztály által ellenőrzött tábla esetében is lehet most végezni a pontosítást.

Útmutatásuk alapján a jogszerű földhasználat miatti csökkentés során (“vis major”) igazolást nem kell csatolni. – A főosztály munkatársai arra is felhívták a figyelmet, hogy bár a 2016-os beadású kérelmek esetén a pontosítást 2018.01.31.-ig lehet elvégezni a kiírás szerint, de fontos lenne hogy ha szükséges, ez már most januárban, az idei kifizetési kérelem benyújtása pontossága érdekében megtörténjen, ne felejtődjön el – zárja a NAK megyei igazgatója, majd kiemeli: egy módosítás eredményeként a kedvezményezett, támogatói okirattal rendelkező ügyfelek a kérelembenyújtás során esetlegesen nem megfelelően felmért, kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területekre vonatkozóan 2017. január 31-ig ismételten, pontosítottan beadhatják területi igényeiket.

A fenti pontosítás abban az esetben lehetséges, ha a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület valamely részére nem tudja igazolni a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot. Ebben az esetben a támogatásra jogosultság mértékét az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli, jogszerű földhasználattal rendelkező egység ismételt felmérésével csökkentheti. Az új poligon mérésére és a részleges visszavonás benyújtására legkésőbb 2017. január 31-ig van lehetőség.

