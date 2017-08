Gépjárműveket szenteltek Baktalórántházán

Hagyomány már Baktalórántházán, hogy Szent Kristóf napja alkalmából megszentelik az autókat és az utasaikat is. Így volt ez az idén is – immár negyedik alkalommal.

A napokban Lázár István római katolikus plébános, kanonok atya és Miló Miklós görög katolikus parókus, esperes atya a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének kezdeményezésére és szervezésében a római katolikus templomkertben megszentelte az ott gyülekezett autókat és az utasokat. Az esemény híre még Budapestre is eljutott, jött ugyanis gépjármű az egyházi szertartásra a fővárosból is. A helyiek mellett érkeztek érdeklődők a szomszédos településekről, elhozták a sofőrök kocsijukat többek között Apagyról, Nyírjákóról, Ramocsaházáról is. Mint közismert, Szent Kristóf az autósok, az utasok, az úton lévők, a zarándokok védőszentje. Neve napján már egyre több helyen kérik az autókra és a motorkerékpárokra a szent áldását. A baktalórántházi rendezvényen résztvevők közös imával fohászkodtak Szent Kristófhoz, hogy óvja és védelmezze meg őket az utazások során.

Némethné Csubák Éva

