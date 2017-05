Gigantikus, 5 kilós békát ejtett a vadász

A kommentelők véleménye megoszlik. A Texasban elejtett kétéltű sokak szerint túl nagy méretű a súlyához képest, volt aki például felhívta rá a figyelmet, hogy az ő kutyája is körülbelül 5 kilót nyom, és közel sincs akkora, mint ez a frogzillának keresztelt béka. Mások szerint a fotózás szöge és a lencse, amivel a kép készült megtévesztő: noha nem hamisított képről van szó, mégis nagyobbnak látszik az elejtett vad ebből a szögből. Akárhogy is, meg kell hagyni, kiadós békacomb vacsora jönne ki ebből a megtermett ökörbékából.

Forrás: mirror.co.uk

A Loch Ness-i szörny gigantikus unokatesója a frászt hozta néhány úszóra a kínai Mount Lu-ban. A szemtanúk szerint akármi is volt, legalább 4-5 méter hosszú volt a teste. Szerencsére akadt valakinél kamera is, így felvétel is készült a különös lényről – a videót azóta 5 milliószor nézték meg.

